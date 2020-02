Xử phạt gần 200 triệu đồng đối với 95 cửa hàng thuốc tăng giá khẩu trang y tế

Như vậy, tính từ ngày 31/1 đến ngày 4/2, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 2.180 vụ, tạm giữ hơn 460.000 chiếc khẩu trang.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, hầu hết các quầy thuốc, cơ sở kinh doanh hàng hóa là trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh vẫn có khẩu trang bán nhưng số lượng ít, bán cho mỗi người số lượng hạn chế và giá tăng cao hơn trước.

Nhiều cơ sở kinh doanh, quầy thuốc treo biển “Không còn khẩu trang để bán”; “khẩu trang y tế hết hàng”; “hết khẩu trang, nước rửa tay” do nguồn cung mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng... rất hạn chế.

Cụ thể, tại TP Hà Nội, hoạt động tại chợ thuốc Hapulico diễn ra bình thường, không còn tình trạng chen lấn mua hàng như những ngày qua. Nhân viên quầy thuốc cho biết hiện các quầy thuốc vẫn chưa nhập được khẩu trang mới về bán.

Tại Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, người dân tiếp tục đi đến các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế, dược phẩm để mua khẩu trang y tế, nước sát trùng. Tình trạng khan hiếm các mặt hàng khẩu trang y tế, nước sát trùng tiếp diễn.

Tại Nghệ An, Đội Quản lý thị trường số 3 (TP Vinh - Nghệ An) phối hợp với ngành chức năng đã kiểm tra đột xuất, tạm giữ hàng hóa và xử phạt hành chính nhà thuốc bán khẩu trang giá gấp 5 lần giá ngày thường đối với nhà thuốc tư nhân Lan Thao (126 Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, TP Vinh) với hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh bán khẩu trang với giá cao hơn quy định (giá bán ra do người dân thông tin là 5.000 đồng/chiếc, tương đương 250.000 đồng/hộp khẩu trang nhãn hiệu USA Pro); không thực hiện niêm yết giá hàng hóa theo quy định; không xuất trình hóa đơn đầu vào các loại hàng hóa. Đội QLTT số 03 đã tạm giữ giấy tờ liên quan đến nhà thuốc để làm rõ các sai phạm và xử phạt theo quy định.

Tại Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam: Mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay sát trùng hiện đang trong tình trạng khan hiếm hàng hóa, hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều thông báo tạm thời hết hàng. Một số nhà thuốc, khách sạn, siêu thị… trên địa bàn tiếp tục tổ chức tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người dân từ 1-2 chiếc cho khách du lịch và khách đi đường.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay hệ thống siêu thị Coop Mart và nhà thuốc Pharmacity đều thông báo hết mặt hàng khẩu trang, dự kiến đến giữa tuần sẽ có nguồn hàng để cung cấp trở lại.

Diệu Thùy