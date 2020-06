Đã dẫn giải về tỉnh kẻ giết vợ rồi trốn lên núi ở Hòa Bình icon

Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, hiện công an huyện Yên Thủy đã bàn giao công an tỉnh Hòa Bình nghi phạm Bùi Văn Tiển, kẻ đã ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn lên núi, để thụ lý vụ án.