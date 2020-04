Đà Nẵng: Xử lý nghiêm tội phạm về phòng, chống Covid-19 theo quy định mới

Ngày 1/4, Công an Đà Nẵng cho hay, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng – Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - vừa có văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phân công lực lượng, chia thành các ca kíp cụ thể để duy trì quân số thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phòng chống dịch covid-19 trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/4.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định mới của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều tối 31/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có Công văn 2089/UBND-VHXH chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4.

Trong đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Văn phòng Thành ủy báo cáo và đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo Tòa án nhân dân TP, Tòa án nhân dân các quận, huyện xét xử các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Thực hiện các chỉ đạo nêu trên, Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu Công an các phường, xã trên địa bàn tiếp tục khẩn trương rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân, khu phố "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" đã nhập cảnh từ ngày 8/3/2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại, sàng lọc, phối hợp với lực lượng y tế áp dụng cách ly chống dịch Covid-19 theo quy định.

Giám đốc Công an Đà Nẵng cũng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương dừng tất cả các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong vòng 15 ngày kể từ 17h30 ngày 01/4 đến hết ngày 15/4; các trường hợp cấp thiết cần giải quyết, do Giám đốc Công an TP quyết định.

Đồng thời yêu cầu các chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ ra vào TP Đà Nẵng kiểm tra, thuyết phục người dân hạn chế tối đa từ địa bàn, khu vực này sang khu vực khác, trừ trường hợp công vụ đặc biệt và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Cùng với đó, Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh; tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh... không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để vi phạm pháp luật, tăng cường tuần tra nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 1/4/2020, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã khen thưởng đột xuất thành tích bắt đối tượng truy nã của Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP ) cùng cá nhân Trung úy Võ Như Huy. Trước đó, qua một thời gian xác minh, truy tìm, lúc 8 giờ ngày 31-3-2020, Trung úy Võ Như Huy, cán bộ Đội Cảnh sát THAHS&HTTP Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Huy Tùng (1988, trú tổ 31, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) đang lẩn trốn tại một khách sạn ở P.Hải Thành, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tùng là đối tượng bị Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Khê ra lệnh truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá quy đổi từ tiền sang điểm và ngược lại tại địa chỉ 72 đường Hàm Nghi, TP Đà Nẵng, bị bắt quả tang vào ngày 29/12/2019.

HẢI CHÂU