Khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa thì bị Công an TP Ninh Bình ập vào bắt quả tang. Ổ nhóm đánh bạc này do 2 đối tượng ở huyện Hoa Lư cầm đầu, mỗi ngày mở sới bạc cho hàng chục con bạc tham gia.