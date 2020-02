Xem xét điều chỉnh kế hoạch sát hạch lái xe, hạn chế lây nhiễm virus Corona

Xem xét điều chỉnh kế hoạch sát hạch lái xe, số lượng học viên tham dự mỗi kỳ sát hạch lái xe phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, hạn chế sự lây nhiễm virus. (Ảnh minh họa: Internet)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai; Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV.

Theo thông tin từ trang web của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong văn bản gửi đi Tổng Cục đường bộ yêu cầu các các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách (đặc biệt là loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi) hướng dẫn, yêu cầu lái xe lưu ý luôn để điều hòa từ 26 độ C trở lên; luôn giữ gìn vệ sinh phương tiện sạch sẽ, niêm yết các khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức y tế Thế giới (WHO) về hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên phương tiện, tại những điểm đón, trả khách và nhà chờ xe buýt.

Khuyến cáo hành khách hạn chế đi lại bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để tránh tình trạng lây nhiễm vi rút Corona.

Các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe liên hệ, phối hợp với các cơ sở y tế, trung tâm y tế dự phòng phun thuốc sát trùng trong và ngoài khu vực bến xe, các phương tiện trong bến xe; bố trí dung dịch, xà phòng rửa tay và khẩu trang dự phòng cũng như niêm yết các khuyến cáo của Bộ Y tế và WHO về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các điểm tập trung đông người trong khu vực bến xe.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách quốc tế kiểm soát chặt chẽ phương tiện kinh doanh vận tải liên vận qua lại biên giới với các nước bạn Lào, Campuchia và Trung Quốc; tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh vận tải quốc tế về việc kiểm soát chặt chẽ tình hình vận chuyển hành khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia theo khuyến cáo của Bộ Y tế và WHO.

Để chủ động phòng chống dịch, Tổng cục Đường bộ cũng đề nghị các Sở Giao thông vận tải có đường biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc tạm thời ngừng cấp phép liên vận cho phương tiện từ Việt Nam đến vùng có dịch của Trung Quốc và chiều ngược lại. Đồng thời, các Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng chỉ đạo các bến xe tạm dừng hoạt động các phương tiện vận tải hành khách từ Trung Quốc về Việt Nam (Tuyến Hà Nội – Nam Ninh, Tuyến Hải Phòng – Hạ Long – Nam Ninh).

Cũng trong văn bản gửi đi, Tổng cục Đường bộ cho biết có thể sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch sát hạch, số lượng học viên tham dự mỗi kỳ sát hạch lái xe phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, hạn chế sự lây nhiễm.

Theo đó, các cơ sở đào tạo lái xe hạn chế các lớp học tập trung đông người trong quá trình đào tạo, có biện pháp thông tin, tuyên truyền đến các học viên về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo học viên sử dụng các biện pháp phòng tránh của cơ quan y tế như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn… trong thời gian tham gia học lái xe.

Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe phối hợp với các cơ sở y tế, trung tâm y tế dự phòng phun thuốc sát trùng trong và ngoài khuôn viên đơn vị, các xe đào tạo và sát hạch; tham khảo, cập nhật hướng dẫn của các cơ quan y tế, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ như: sốt, ho... có biên pháp cách ly và thông báo ngay cho lực lượng y tế cơ động và cơ quan y tế tại địa phương để có biện pháp ứng phó hiệu quả.

Chỉ đạo các hội đồng sát hạch và các Trung tâm sát hạch thực hiện các biện pháp hạn chế lây lan dịch và tuyên truyền đến các thí sinh về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo thí sinh sử dụng các biện pháp phòng tránh trong thời gian dịch bệnh như: Sát hạch viên đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ, thí sinh đeo khẩu trang khi dự sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường…

D.V