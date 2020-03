Xe Mazda đang được giảm giá cả trăm triệu đồng

Nhiều mẫu xe Mazda đang được ưu đãi giảm giá mạnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Thaco tiếp tục tung ra các gói ưu đãi cho khách hàng mua xe trong tháng 3. Mức giảm giá và ưu đãi được áp dụng cho toàn bộ các mẫu xe Mazda đang phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hai mẫu xe Mazda CX-8 và CX-5 đều được giảm mạnh tay hơn trước. Theo đó, hai phiên bản Mazda CX-8 Premium được giảm giá cao nhất với mức ưu đãi lên tới 100 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản CX-8 2.5 Deluxe giảm giá tới 80 triệu đồng so với giá bán công bố. Với mức giảm này, Mazda CX-8 hiện có giá bán 1,069 tỷ đồng cho phiên bản rẻ nhất.

Giá Mazda CX-8.

New Mazda CX-5 cũng đang được giảm giá mạnh. Phiên bản New Mazda CX-5 Luxury giảm tới 50 triệu đồng. Ba phiên bản còn lại là Deluxe, Premium và Signature 1 cầu được ưu đãi 40 triệu đồng. Ngay cả phiên bản cao cấp nhất là New Mazda CX-5 2.5 Signature cũng được giảm 30 triệu đồng.

Giá bán Mazda CX-5.

Thaco đã tăng mức ưu đãi cho Mazda BT-50 trong tháng 3. Theo đó, phiên bản Mazda BT-50 Luxury giảm giá 25 triệu đồng. Các phiên bản còn lại giảm thêm 10 triệu đồng nhằm gia tăng sức cạnh tranh.

Giá Mazda BT-50.

Không chỉ các mẫu xe SUV, Mazda cũng thực hiện ưu đãi với tất cả các dòng xe cỡ nhỏ như Mazda3 hay Mazda2. Kể cả Mazda3 2020 vừa ra mắt cũng được giảm giá để kích cầu.

Giá xe Mazda3 Sport.

Giá xe Mazda3.

Cụ thể, các khách hàng mua xe All-New Mazda3 sẽ nhận được ưu đãi 20 triệu cho phiên bản Deluxe và giảm giá 10 triệu cho tất cả các phiên bản còn lại của All-New Mazda3 và All-New Mazda3 Sport. Hiện, giá Mazda khởi điểm từ 699 triệu đồng - 909 triệu đồng.

Các dòng xe như Mazda2 và Mazda6 hiện cũng nhận được mức ưu đãi từ 20-40 triệu (tùy phiên bản) kèm nhiều gói quà tặng khác tại đại lý.

HN