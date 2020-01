Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ chiều nay mồng 6 Tết

Còn các mặt hàng dầu như dầu diesel giảm 412 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 473 đồng/lít; Dầu mazut giảm 265 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.268 đồng/lít; Xăng RON95 là 20.122 đồng/lít; Dầu diesel 16.136 đồng/lít; Dầu hỏa 15.062 đồng/lít; Dầu mazut là 12.444 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 và dầu diesel trích lập ở mức 500 đồng/lít; dầu hỏa trích lập ở mức 400 đồng/lít; dầu mazut ở mức 200 đồng/lít.

Không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Theo Liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 30/01/2020 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm. Cụ thể: 67,606 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,392 USD/thùng, tương đương -6,10% so với kỳ trước); 69,610 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,786 USD/thùng, tương đương -6,43% so với kỳ trước); 73,799 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 6,626 USD/thùng, tương đương -8,24% so với kỳ trước); 73,496 USD/thùng dầu hỏa (giảm 6,045 USD/thùng, tương đương -7,60% so với kỳ trước); 322,087 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 18,968 USD/tấn, tương đương -5,56% so với kỳ trước).

Diệu Thùy