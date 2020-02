Xác minh, làm rõ vụ 2 nữ du khách Thái Lan bị đánh tại Đà Lạt

Ngày 20/2, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã có thông tin chính thức về việc nữ du khách Quốc tịch Thái Lan bị hành hung trong lúc đi tham quan tại Khu du lịch Đường hầm điêu khắc của Công ty Cổ Phần Sao Đà Lạt, lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao, bức xúc dư luận trong những ngày qua.

Cụ thể, sự việc xảy ra từ ngày 11/2, khi đoàn khách gồm 7 người Thái Lan vào tham quan ở KDL Đường hầm điêu khắc Đà Lạt. Khi đoàn tới vị trí Hồ Vô Cực thì tất cả mọi du khách đều phải xếp hàng theo thứ tự để được vào chụp hình.

Trong lúc đang xếp hàng, bà Nguyễn Thị Thủy (ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đi ngược chiều vào, không chịu xếp hàng và đòi chen vào trước để chụp hình. Thấy vậy, nữ du khách Thái Lan là chị Warakorn J.Kulsawad liền nhắc nhở, ra hiệu cho bà Nguyễn Thị Thủy phải xếp hàng theo thứ tự .

Thay vì tiếp nhận lời góp ý ngay lập tức, bà Thủy lớn tiếng đe dọa và lao vào giật tóc, đánh chị Warakorn J.Kulsawad. Lúc ngày, bạn của chị Warakorn J.Kulsawad tới can ngăn, cũng bị bà Thủy đánh, khiến 2 du khách Thái Lan bị nhiều vết bầm ở mặt, tay; chị Warakorn J.Kulsawad còn bị đứt một mảng tóc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân viên của KDL đã can ngăn và trình báo sự việc cho Công an Phường 4, TP Đà Lạt. Khi Công an Phường 4 có mặt đã đề nghị mời các bên về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, do sợ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng tới lịch trình xuất cảnh nên phía du khách Thái Lan đã từ chối làm việc.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Lâm Đồng) tiến hành làm rõ sự việc và yêu cầu chấn chỉnh lại hoạt động dịch vụ du lịch tại KDL Đường hầm điêu khắc Đà Lạt.

Vũ Linh