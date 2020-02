WHO: CSGT nên đeo khẩu trang khi kiểm tra nồng độ cồn

Cụ thể, trong thư trả lời văn bản số 53/UBATGTQG ngày 31/1/2020 và gửi Bộ Y tế Việt Nam về việc góp ý dự thảo hướng dẫn tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm phổi cấp do coronavirus 2019 (2019-nCoV) tại Việt Nam, WHO) khuyến cáo việc kiểm tra nồng độ cồn vẫn nên tiếp tục.

Văn bản này cũng nêu rõ: “Cần thực hiện các biện pháp bảo hộ phù hợp để bảo đảm an toàn, giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh cho người thực thi công vụ, người tham gia giao thông và cho cộng đồng bất cứ khi nào tiến hành hoạt động kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông.

WHO đã ban hành các khuyến cáo cơ bản đối với công chúng, bao gồm các lời khuyên để giúp cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)”.

Bên cạnh đó, WHO cũng lưu ý: “CSGT nên đeo khẩu trang y tế và được trang bị dung dịch rửa tay khô có cồn. Bố trí để đảm bảo các thiết bị kiểm tra nồng độ cồn (được cầm và sử dụng) cho riêng 1 CSGT (chuyên trách) trong mỗi ca làm việc (để tránh lây chéo).

Tiến hành sát khuẩn thiết bị trước, trong và sau ca làm việc bằng dung dịch có cồn. Chỉ sử dụng riêng 1 ống thổi mới, chưa qua sử dụng cho mỗi người được kiểm tra. Các ống thổi đã được sử dụng cần được thu gom và xử lý phù hợp”.

Với lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ cần áp dụng các biện pháp bảo hộ cá nhân và tuân thủ theo hướng dẫn khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm an toàn, giảm đến mức thấp nhất nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm...

Sông Yên