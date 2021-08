10/08/2021

Dự báo từ nay đến sáng 12/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to, Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung Bộ vẫn nắng nóng trên 40 độ C trong nhiều ngày tới.