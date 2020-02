Vụ nữ Hiệu phó bị "tố" bắt học sinh tự tát vào mặt, cơ quan chức năng nói gì?

Nhiều ngày qua, dư luận "xôn xao" trước việc nữ Hiệu phó trường THCS Đồng Thái (huyện An Dương, TP Hải Phòng) bị "tố" bắt học sinh tự tát vào mặt khi mắc lỗi.

Liên quan đến vụ việc, sáng 21/2, UBND huyện An Dương đã có báo cáo chi tiết vụ việc.

Theo xác minh của Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ huyện An Dương và UBND xã Đồng Thái, cô Đỗ Thị Hường, Phó Hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái đã yêu cầu em Đ.Đ.Đ (học sinh lớp 8B, trường THCS Đồng Thái) tự tát vào mặt 10 cái là đúng theo phản ánh. Sự việc xảy ra từ tháng 4/2019, trong giờ học tiếng Anh, em Đ. có gục mặt xuống bàn, cô Hường yêu cầu Đ. tự tát vào mặt.

Tuy nhiên, qua xác minh của nhà trường với em Đ. và phụ huynh, gia đình nhận thấy khuyết điểm của em Đ. nên không có ý kiến gì.



Cùng với đó, kết luận của UBND huyện An Dương cũng chỉ rõ, hình phạt trên cũng được áp dụng với em B.T.P.U (học sinh lớp 6A) trước sự có mặt của gần 30 giáo viên đang họp Hội đồng sư phạm nhà trường.



Việc này xảy ra vào khoảng 14h ngày 9/2/2020. Thời điểm đó, cô Hường thấy em U. chửi em L. (lớp 6B) nên gọi em U. quay lại phòng họp Hội đồng sư phạm. Cô Hường yêu cầu em U. “tự xử lý” nhằm giáo dục học sinh rút kinh nghiệm và khắc phục lỗi. Sau đó, em U. dùng tay tự tát 10 cái vào má của mình. Sự việc được 9/28 giáo viên có mặt tại phòng chứng kiến.



Bên cạnh đó, với trường hợp em T.T.M.P (lớp 8D, trường THCS Đồng Thái) bị cô Hường yêu cầu em M.V.T (cùng học lớp 8D) tát vào mặt em P., UBND huyện An Dương khẳng định, qua xác minh, em P. ngủ gật trong lớp, cô Hường bảo em T. “lay bạn P. dạy” chứ không có việc cô Hường bảo em T. tát bạn của mình.



Cũng theo phản ánh, cô Đỗ Thị Hường tát vào mặt học sinh lớp 9A, tuy nhiên, theo xác minh từ các cơ quan chức năng huyện An Dương với chủ nhiệm lớp và một số học sinh lớp 9A đều cho biết, không có sự việc trên.



Trước phản ánh việc cô Hường nói “nếu học sinh đi dép lê, cô sẽ cầm kéo cắt dép ra và cho học sinh đi chân đất về nhà”, nhưng theo UBND huyện An Dương không có sự việc trên. Tuy nhiên, một số học sinh nhiều lần không đi dép quai hậu là vi phạm nội quy của nhà trường, cô Hường có yêu cầu học sinh để lại dép lê tại phòng chờ.



UBND huyện An Dương nhấn mạnh, kết quả xác minh cho thấy cô Đỗ Thị Hường – Phó Hiệu trưởng trường THCS Đồng Thái có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và các quy định về công tác quản lý giáo dục đối với học sinh trong nhà trường, làm ảnh hưởng tới dư luận, người dân, giáo viên và học sinh.



Cùng với đó, tập thể Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm, Ban Chấp hành công đoàn và một số giáo viên trường THCS Đồng Thái thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện điều lệ và đạo đức nhà giáo.



UBND huyện An Dương chỉ đạo các phòng, ban huyện cùng Đảng ủy, UBND xã Đồng Thái, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục xác minh và ổn định tình hình, động viên tư tưởng gia đình các học sinh và các bậc phụ huynh.



UBND huyện An Dương giao phòng Nội vụ huyện chủ trì cùng các ban, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan thuộc trường THCS Đồng Thái. Đồng thời, đề xuất, tham mưu cho UBND huyện hình thức kỷ luật cụ thể đối với tập thể và từng cá nhân có sai phạm trong việc quản lý và công tác giáo dục đào tạo.

Nguyên Trung