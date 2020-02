Vĩnh Phúc: Cách ly 6 học sinh tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với corona

Cụ thể, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, một số học sinh tiếp xúc gần em N.T.T.D., trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), người được xác định dương tính với virus corona ngày 6/2, đang được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế của tỉnh.

Hiện sức khỏe của 6 em đều ổn định. Những học sinh khác trong lớp được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trước mắt, Sở GD&ĐT đã làm văn bản tham mưu với UBND tỉnh cho phép học sinh nghỉ thêm một tuần (từ 17/2 đến hết 23/2) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Trước đó, Infonet đã đưa tin em N.T.T.D - SN 2004, tại Vĩnh Phúc, hiện đang là học sinh lớp 10A2 Trường THPT Võ Thị Sáu, là em gái của bệnh nhân N.T.D - công nhân đi tập huấn trở về từ Vũ Hán - Trung Quốc chính là người đã được phát hiện dương tính với nCoV ngày 30/1/2020.

Sáng ngày 30/1/2020, học sinh N.T.T.D đến lớp học với trạng thái sức khỏe bình thường và không mang khẩu trang vì chưa có thông tin chị gái nhiễm nCoV. Học sinh này có tiếp xúc gần và xa với một số học sinh trong lớp.

Được biết, trường THPT Võ Thị Sáu, lớp 10A2 có 42 học sinh (trong đó có 6 học sinh tiếp xúc gần - ngồi học gần vị trí với em N.T.T.D); trong ngày học sinh N.T.T.D đến trường đã có 6 giáo viên dạy tại lớp 10A2. Danh sách học sinh, giáo viên nói trên đã được trường THPT Võ Thị Sáu lập chi tiết để phối hợp với cơ quan y tế phục vụ công tác điều tra dịch tễ (lưu tại nhà trường).

Trong một diễn biến khác, chiều 11/2, UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lập chốt kiểm soát virus corona tại nhiều xã, thị trấn quanh vùng đã phát hiện dịch bệnh.

Theo thông tin từ UBND Bình Xuyên, các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt người ra, vào vùng đã phát hiện dịch bệnh; tuyên truyền, nhắc nhở người dân cách phòng, chống dịch. Các trường hợp không đeo khẩu trang sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở, cung cấp khẩu trang miễn phí…

Lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên nhấn mạnh: “Các xã Sơn Lôi, Thiện Kế, thị trấn Gia Khánh… đã lập chốt kiểm soát. Số lượng các chốt kiểm dịch hiện tại là 8 chốt, được thiết lập căn cứ vào ngả đường ở vùng có người bị nhiễm, nguy cơ lây nhiễm. Còn trong địa bàn huyện có một chốt”.

Ngoài ra, vị này cũng nhấn mạnh: “Việc làm này nhằm tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng virus corona mới trên địa bàn. Nhưng việc làm này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt, các hoạt động khác của người dân địa phương.

Thời gian vừa qua, các công nhân, nhà máy trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường. Người dân địa phương đã rất chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, nhằm tăng cường tăng cường việc kiểm soát ra, vào vùng có dịch, kiểm soát các cá nhân nghi lây, nhiễm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đề xuất thành lập các chốt kiểm tra, giám sát người ra vào các vùng đã phát hiện dịch bệnh.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương rà soát, xây dựng từng loại kịch bản theo từng cấp độ, phương án ứng phó với dịch bệnh, trình UBND tỉnh ban hành bổ xung kế hoạch đáp ứng từng cấp độ.

Trong đó, Sở Y tế cần đề xuất cụ thể việc đầu tư trang thiết bị y tế, vật dụng cần thiết, các phương án bệnh viện dã chiến, khu cách ly và khám chữa bệnh tập trung trên địa bàn.

Về công tác giám sát, giao lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai, thực hiện tốt số lượng các đối tượng thuộc diện cách ly, chỉ đạo công an huyện, công an địa bàn cơ sở kiểm soát chặt chẽ việc cách ly tại cộng đồng đối với nhóm người có nguy cơ lây, nhiễm dịch bệnh.

“Kiên quyết lập biên bản và đề xuất xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, kể cả người nước ngoài không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là quy định về cách ly” – vị lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông tin thêm.

Được biết, trong số hàng trăm trường hợp được theo dõi ở Vĩnh Phúc có 7 trường hợp là người Trung Quốc, hiện là chuyên gia tư vấn tại Khu công nghiệp Bá Thiện, thuộc địa bàn xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên).

Hoàng Thanh - Tiến Dũng