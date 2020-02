Việt Nam nuôi cấy, phân lập thành công virus corona mới

Ngày 7/2, trao đổi với VietNamNet, bà Lê Quỳnh Mai, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác nhận, Viện đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới (nCoV) trong phòng thí nghiệm.

Theo đánh giá, việc nuôi cấy thành công sẽ tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV với số lượng lên tới hàng nghìn mẫu mỗi ngày.



Đây sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu phác đồ điều trị, xây dựng các phương án dự phòng sớm hơn và phát triển vắc xin phòng chống loại virus này trong tương lai.



Trước đây, để xét nghiệm các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV, Việt Nam áp dụng phương pháp xét nghiệm giải trình tự genen mất 3-5 ngày, sau đó có mẫu thử của WHO hỗ trợ, kết hợp với phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử, thời gian xét nghiệm rút xuống dưới 9 giờ.



Dịch viêm phổi cấp do virus corona mới ghi nhận những ca đầu tiên tại Trung Quốc vào cuối tháng 12 vừa qua, đến nay đã khiến 639 người tử vong với trên 31.000 ca mắc. Dịch cũng đã lan ra 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Tại Việt Nam đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính với virus nCoV và có trên 1.000 người từ Trung Quốc trở về và gần 500 người có tiếp xúc gần với người nhiễm nCoV đang được cách ly, theo dõi, giám sát và chờ kết quả xét nghiệm.



Đến nay, thế giới chưa có nước nào phát triển được sinh phẩm chẩn đoán nhanh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vắc xin phòng ngừa virus corona, thậm chí các đặc điểm sinh học của loại virus này còn chưa có đầy đủ.



Việc điều trị với các trường hợp dương tính tại các nước chủ yếu là điều trị triệu chứng, nếu sốt điều trị hạ sốt, đảm bảo dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ, truyền dịch, theo dõi hô hấp tùy theo mức độ, nhẹ cho thở oxy, nặng là thở máy.



Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, một số nước như Thái Lan, Trung Quốc có liệu pháp điều trị dùng 2, 3 thuốc, Việt Nam cũng đang tham khảo, do đó người dân yên tầm rằng phác đồ điều trị của Việt Nam tiệm cận với phác đồ của thế giới.



Trước đó Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu cũng đã tuyên bố cô lập được virus corona mới, bắt đầu nghiên cứu đặc điểm sinh học của virus, phác đồ điều trị và vắc xin.

Thúy Hạnh