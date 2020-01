Video: Cận cảnh bệnh viện đầu tiên cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Vũ Hán

Theo Mirror, Trung Quốc đã hoàn thành bệnh viện đầu tiên sau khi 500 công nhân và tình nguyện viên tập trung toàn lực trong vòng 48 giờ.

Tòa nhà y tế này ban đầu dự định sẽ khai trương vào tháng Năm, nhưng trước tình hình dịch viêm phổi do virus corona bùng nổ nghiêm trọng, Trung Quốc đã dồn toàn lực để hoàn thành trong vòng vài ngày.

Bệnh viện mới ở Vũ Hán có 1.000 giường bệnh và những bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên đã được chuyển tới đây từ 10h30 tối qua (30/1).

Bệnh viện có tên gọi Trung tâm Y tế khu vực miền núi Dabie đã có đầy đủ các tiện nghi như nước sạch, điện và mạng internet. Việc bệnh viện này đi vào hoạt động sẽ phần nào giảm tải cho các bác sĩ và y tá ở tỉnh Hồ Bắc, nơi tâm dịch virus corona bởi các bệnh viện trong thành phố đều đã quá tải, không còn giường bệnh, mặt nạ hay các vật tư cần thiết.

Ngoài ra, hai bệnh viện dã chiến khác cũng đang được xây dựng từ những bãi đất trống để dành riêng điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona. Hàng trăm công nhân đang chạy đua để xây dựng bệnh viện thứ hai, được gọi là Huoshenshan. Dự kiến bệnh viện này cũng có 1.000 giường bệnh, rộng 25.000 m2 và những bệnh nhân đầu tiên có thể đến đây điều trị vào ngày 3/2 tới.

Bệnh viện thứ 3 dự kiến sẽ mở cửa vào ngày 5/2, thậm chí Trung Quốc đã có kế hoạch xây bệnh viện thứ 4 ở Vũ Hán.

Bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới xuất hiện tại Vũ Hán từ giữa tháng 12/2019 cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của 213 người, hơn 9.600 người nhiễm bệnh, 60 trường hợp xuất hiện tại 15 quốc gia ngoài Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua (30/1) đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch do virus corona gây ra.

Tuệ Minh (lược dịch)