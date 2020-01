Vì sao WHO chưa ban bố bệnh viêm phổi do virus corona là đại dịch toàn cầu?

Theo RT, sau hai ngày nhóm họp, các quan chức WHO quyết định “vẫn còn quá sớm” để coi dịch viêm phổi do virus corona là tình trạng khẩn cấp toàn cầu dù con số người chết do virus này đang gia tăng nhanh chóng ở Trung Quốc.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva cho biết: “Chúng ta không nên nhầm lẫn, đây là trường hợp khẩn cấp ở Trung Quốc, nhưng nó vẫn chưa trở thành đại dịch ảnh hưởng tới sức khỏe trên toàn cầu. Dịch bệnh này vẫn chưa đến mức khẩn cấp toàn cầu”.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cập nhập số liệu mới nhất về nạn dịch corona trên khắp đất nước sau quyết định của WHO, khẳng định số ca nhiễm bệnh đã lên đến 830 trường hợp và 25 người đã chết vì virus viêm phổi, với hơn 8.420 trường hợp trong diện theo dõi sát sao.

Virus corona đã vượt ra khỏi phạm vi thành phố 11 triệu dân Vũ Hán. Trung tâm giao thông lớn của Trung Quốc này đã tạm thời bị phong tỏa từ hôm 22/1, đóng cửa tất cả các hình thức đến và đi từ thành phố này để ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Trước đó, các quan chức Trung Quốc cũng tuyên bố phong tỏa thêm hai thành phố Hoàng Cương và Ngạc Châu, trong khi đó, Bắc Kinh cũng hủy mọi hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán nơi công cộng.

Virus corona đã lan ra khỏi biên giới Trung Quốc, với một số trường hợp bệnh nhân đã được khẳng định xuất hiện tại Việt Na, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc) và Mỹ, khiến các quốc gia phải tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát ở sân bay để hạn chế tối đa tốc độ lây lan dịch bệnh nguy hiểm này.

