Vì nhân dân phục vụ, Trung tá Công an Hà Nội 18 năm liền hiến máu đều đặn

Hành trình “Giọt máu nghĩa tình”

Đây là một trong những hoạt động lớn của Công an Thủ đô chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh; chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân.

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, một số cán bộ chiến sĩ trong lực lượng đã tích cực tham gia với số lần hiến máu nhiều lần, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, đề cao và phát huy nghĩa cử cao đẹp, nhân ái, nhân văn của người chiến sĩ Công an Thủ đô... Trong lễ phát động hôm nay, Ban tổ chức và cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố phấn đấu đạt chỉ tiêu hiến 5.000 đơn vị cho ngân hàng máu.

Phong trào hiến máu tình nguyện và triển khai Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” của Công an TP Hà Nội sẽ lan tỏa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” gắn với hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô: “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Những tấm gương sáng

Là một trong những tấm gương của ngành công an trong việc tham gia hiến máu tình nguyện, Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Tôi tham gia hiến máu từ năm 2002 đến nay đã là 18 năm, mỗi năm tôi hiến máu 3-4 lần, thường là 3 lần, theo quy định của Bộ Y tế là sau 3 tháng có thể hiến máu 1 lần. Mỗi lần cho máu tôi thấy cơ thể của mình vẫn ổn định sức khỏe, đảm bảo khỏe mạnh để phục vụ công tác chiến đấu. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều ủng hộ việc làm này. Chính vì thế, tôi sẽ vẫn tiếp tục hiến máu, cho đến khi nào không thể hiến được máu nữa thì tôi mới dừng lại.

Hôm nay là lần đầu tiên Trung úy Hoàng Thị Nguyệt (thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) tham gia hiến máu. Chị Nguyệt chia sẻ chị luôn tâm niệm hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, đặc biệt với những người trẻ, các chiến sĩ Công an nhân dân càng phải tiên phong xung kích.

“Hôm nay tôi hiến 250ml máu. Hi vọng những giọt máu của mình và các đồng chí đồng đội sẽ góp phần giúp đỡ người bệnh cần máu vượt qua bệnh tật. Đây cũng là cách mà mình muốn lan tỏa thông điệp tình nguyện vì cộng đồng tới mọi người trong xã hội”, Trung úy Nguyệt bày tỏ.

Trước đó, nhiều đơn vị công an các quận, huyện của TP Hà Nội đã tổ chức ngày hội hiến máu “Chung tay vì cộng đồng chiến thắng đại dịch Covid-19” với thông điệp “Vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của chính mình”.

Tiến sĩ, bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xúc động bày tỏ: "Trong thời gian qua, lượng máu dự trữ phục vụ cho công tác cữu chữa người bệnh rơi vào tình trạng cạn kiệt, nhất là những nhóm máu hiếm. Phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Công an Hà Nội nói riêng đã góp phần cung cấp lượng máu dự trữ lớn, kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị trong việc cứu chữa bệnh nhân".

Được biết, hành trình “Giọt máu nghĩa tình” sẽ được tổ chức tại 14 điểm thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an các quận, huyện, thị xã từ ngày 20 đến 29/4/2020 với sự tham gia phối hợp của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Việt Đức.

Anh Hùng