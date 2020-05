Sự thật bất ngờ về cảnh quay Hyun Bin chơi đàn như hoàng tử truyện tranh trong ‘Hạ cánh nơi anh’

Dù đã đóng máy khá lâu nhưng bộ phim Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Đặc biệt là nam diễn viên chính: Hyun Bin. Trong thực tế, người chơi piano không phải Hyun Bin đâu nhé!

Trong Crash Landing On You, Hyun Bin đóng vai Đại úy Ri Jeong Hyeok của Bắc Triều Tiên. Trước khi gia nhập quân đội, Ri Jeong Hyeok là một nghệ sĩ piano.

Những tác phẩm Ri Jeong Hyeok chơi trong Crash Landing On You được mọi người yêu thích, nhiều người còn thốt lên rằng anh trông tuyệt vời như một nghệ sĩ piano. Thế nhưng, có lẽ fans chưa biết, trong thực tế, người chơi piano không phải Hyun Bin mà là See Siang Wong – một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.

See Siang Wong sinh ra ở Hà Lan, anh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng người Thụy Sĩ – Trung Quốc. Mới đây, trên trang cá nhân, anh chàng đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng Hyun Bin đã chơi đàn piano và tiết lộ sự thật.

Bức ảnh nhanh chóng trở nên lan truyền trên mạng xã hội và nó cũng được người hâm mộ Hyun Bin chia sẻ trên F.B. Nghệ sĩ piano chia sẻ anh đã tham gia vào vai của Hyun Bin lúc chơi đàn. See Siang Wong thành thật chia sẻ, anh chưa bao giờ xem bất kỳ bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào cho đến lúc đó và cũng không biết Hyun Bin là ai.

Tuy nhiên, Siang Wong quả thực rất hào hứng với buổi quay. Anh chia sẻ: ‘Đây là buổi biểu diễn thú vị nhất tôi từng làm với tư cách là một nghệ sĩ piano’.

Siang Wong khá hào hứng với buổi biểu diễn.

Theo pose.vn