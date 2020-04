Quân vương bất diệt: “Lee Min Ho nhí” 9 tuổi gây sốc vì gia tài đóng phim đồ sộ

Mới đây, nam diễn viên nhí Jung Hyun Jun một lần nữa "làm mưa làm gió" mạng xã hội khi xuất hiện trong một phân cảnh tuổi thơ của vua Lee Gon (do Lee Min Ho thủ vai) trong siêu phẩm The King: Eternal Monarch (tạm dịch: Quân vương bất diệt) gây xôn xao màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Dù chỉ góp mặt với thời lượng ít ỏi nhưng Jung Hyun Jun ngay lập tức được "mọt phim" xứ Hàn nhận ra bởi gương mặt thân quen từng tham gia diễn xuất rất nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình.

Phân đoạn Jung Hyun Jun xuất hiện đầu phim Quân vương bất diệt

Xuất hiện khi chứng kiến cảnh cha mình bị bác ruột (anh trai của cha) giết hại, "thái tử Lee Gon nhí" Jung Hyun Jun khiến người xem đồng cảm, nghẹn ngào trước khoảnh khắc liều mình đối đầu với hoàng thúc Lee Rim nhưng chỉ đành bất lực vì tuổi đời còn quá nhỏ.

Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng "soái ca nhí" Hyun Jun đã có gia tài phim ảnh đồ sộ

Đây không phải lần đầu tiên Hyun Jun xuất hiện với dáng vẻ "soái ca nhí" cùng tài năng diễn xuất chinh phục lòng người. Nói không ngoa khi dù chỉ mới 9 tuổi nhưng Hyun Jun đã sở hữu gia tài phim ảnh xuất sắc khiến bất kỳ diễn viên gạo cội nào cũng phải ghen tị. Đặc biệt là phần lớn những tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của Hyun Jun đều nổi tiếng và có thành tích đi vào lịch sử.

Cậu bé Park Da Song của Jung Hyun Jun trong Ký sinh trùng

Trong đó phải kể đến Parasite (tạm dịch: Ký sinh trùng), đảm nhận vai diễn cậu con trai kỳ lạ của gia đình ông Park - cậu bé Park Da Song dưới diễn xuất nhập vai của Jung Hyun Jun khiến người xem phải rợn vì phân cảnh ánh mắt sắc bén, hành động lập dị của một cậu bé trải qua cú sốc tâm lý nặng nề.

Và có lẽ nhờ vai diễn "nhỏ nhưng có võ" đó đã giúp Jung Hyun Jun trở thành diễn viên nhí hiếm hoi cùng các diễn viên khác trong Ký sinh trùng được mời đến dùng cơm cùng gia đình Tổng thống Hàn Quốc.

Jung Hyun Jun đăng ảnh chúc mừng dàn tiền bối khi đoạt giải tại Liên hoan phim Oscar

Và tất nhiên không thể quên lịch sử "vô tiền khoáng hậu" khi Ký sinh trùng được xướng tên nhận giải thưởng danh giá nhất Liên hoan phim Oscar cũng có một phần góp công của Jung Hyun Jun.

Hyun Jun với những tác phẩm nổi đình đám tại Hàn Quốc

Cậu bé Jung Hyun Jun bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim You Are Too Much (tạm dịch: Giấc mơ ca sĩ) và Queen for Seven Days (tạm dịch: 7 ngày làm vương hậu) vào năm 2017. Đến năm 2019, Jung Hyun Joon trở thành cái tên quen thuộc với các "mọt phim" xứ Hàn khi liên tiếp xuất hiện trong loạt tác phẩm đình đám như Nokdu Flower (tạm dịch: Hoa Lục đậu), At Eighteen (tạm dịch: Khoảnh khắc tuổi 18) và Vagabond (tạm dịch: Lãng khách).

Tính đến đầu năm 2020, ngoài màn hóa thân thành "Lee Min Ho nhí" trong Quân vương bất diệt, Hyun Jun còn từng lướt qua màn ảnh nhỏ của Dr. Romantic 2 (tạm dịch: Người thầy y đức 2).

Mới 9 tuổi nhưng Hyun Jun đã được gọi là "mỹ nam tương lai" của nền điện ảnh xứ Hàn

Ngoài gia tài phim ảnh đồ sộ khiến ai cũng ngưỡng mộ, cậu bé 9 tuổi Jung Hyun Jun còn là một người mẫu nhí, được mệnh danh là "mỹ nam tương lai", "soái ca nhí" của làng giải trí xứ Hàn.

Hyun Jun sinh năm 2011, đến năm 2016, khi tròn 5 tuổi, Hyun Jun đã thắng giải cuộc thi người mẫu nhí được tổ chức lần đầu tiên của SM Entertainment. Nhờ ngoại hình bắt mắt và khả năng diễn xuất ấn tượng, Hyun Jun trở thành ngôi sao được các "ông lớn" như KBS, MBC "săn đón".

Được gọi là "Lee Min Ho nhí", Jung Hyun Jun quả nhiên có thể "đốn gục" trái tim của biết bao chị gái đang theo dõi phim chỉ bởi gương mặt đáng yêu, có nét điển trai của một mỹ nam tương lai. Nhiều lần, Jung Hyun Jun còn được xem là bản sao của nam nghệ sĩ nổi tiếng - Ong Seung Woo vì nét đẹp nam tính nhưng không kém phần ấm áp.

Nhiều người nhận xét Hyun Jun có nét giống với Ong Seung Woo

Trong 1 năm trở lại đây, Hyun Jun xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội, dáng vẻ đáng yêu, bụ bẫm khi bé cũng được thay thế bằng gương mặt thon gọn, vóc dáng cao ráo và quan trọng nhất là biểu cảm ấm áp "đốn tim" phái nữ. Nhiều người cho rằng, Hyun Jun chính là diễn viên nhí có triển vọng phát triển rất lớn trong tương lai, kể cả diễn xuất hay ngoại hình đều có thể thu hút rất nhiều fan hâm mộ.

Hãy cùng chiêm ngưỡng một số khoảnh khắc "đốn gục" trái tim các mẹ, các chị của "soái ca nhí" Jung Hyun Jun:

Thiên Trúc