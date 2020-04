Huyền Lizzie ứng xử thế nào với chồng cũ sau ly hôn

browser not support iframe.

Huyền Lizzie - vai Phương trong "Tình yêu và tham vọng" đang phát sóng

Xuống tóc vì vai diễn mới

- Vai diễn mới của Huyền trong 'Tình yêu và tham vọng' lột xác về ngoại hình lẫn tính cách nhân vật so với các vai diễn trước. Hình như vai Phương phản ánh rất đúng con người Huyền hiện tại: mạnh mẽ và độc lập?

Phương là vai diễn khác biệt nhất từ trước tới giờ tôi từng thể hiện. Trước giờ mọi người thấy tôi đóng vai hiền lành hay 'bánh bèo' nhẹ nhàng, nữ tính. Còn vai Phương nam tính, mạnh mẽ, độc lập, tự chủ. Từ trước đến giờ tất cả những vai tôi đảm nhiệm đều đặt mình trong đó nên vai diễn nào cũng đều có một phần cá tính và một góc con người tôi. Tôi có một phần tính cách mạnh mẽ như vậy trong con người nên đạo diễn mới mời vào một vai như vậy.

- Gắn liền với mái tóc dài nữ tính thời gian dài, việc xuống tóc có khó khăn với Huyền? Đó là sự thay đổi cho vai diễn hay là bước ngoặt mới trong cuộc sống của chị?

Tôi cũng biết đến dự án 'Tình yêu và tham vọng' từ lúc bắt đầu tuyển diễn viên. Với phim này thực ra tôi cast một vai khác nhưng chưa có duyên hay thiếu may mắn nên đạo diễn có mở lời mời vào vai Phương. Lúc đọc kịch bản tôi đã thấy Phương là nhân vật rất hay, một cô bạn thân 'quốc dân' cá tính. Vì hình ảnh của tôi lúc đó thực sự rất "bánh bèo", nhẹ nhàng, không bao giờ nghĩ mình vào vai này. Nhận lời nhưng tôi cũng không nghĩ có sự lột xác như thế này bởi lúc đó vẫn để tóc dài, chỉ thay đổi style ăn mặc mạnh mẽ, khoẻ mạnh hơn.

Anh Bùi Tiến Huy nói: "Anh muốn em cắt tóc được không?", nói thật chỉ nghĩ trong 3 giây tôi đáp: "Chỉ cần anh muốn, em sẽ làm". Việc cắt tóc không quá khó khăn bởi tôi không ngại thay đổi nhưng phải có lý do thuyết phục để mình làm việc đó. Bởi bình thường bảo tôi cắt tóc tém cũng không dám đâu. Để tóc ngắn mặt lúc nào cũng phải rất xinh, phải chăm chút trang điểm lên đồ trong khi phong cách của Huyền thường ngày lại đơn giản và xuề xoà. Tuy nhiên, vì vai diễn, tôi vui vẻ và hào hứng với việc cắt tóc. Sự ủng hộ của mọi người cũng giúp tôi tự tin. Và tôi cũng muốn hình ảnh của mình qua mỗi bộ phim phải có sự khác biệt.

Khi cắt tóc nhiều bạn fan cũng thắc mắc, có bạn nói "em thích style này của chị, chị thay đổi hợp đấy". Mỗi khán giả đều có gu khác nhau và khen hay chê tôi nghe để biết. Tuy nhiên cũng có người nói: "Mặt bà Huyền này chỉ hợp bánh bèo thôi, không thể hợp với kiểu chất chất được". Điều đó khiến tôi phải đầu tư cho hình ảnh mới.

Tất cả chỉ phục vụ vai diễn chứ không phải do biến cố nào trong cuộc sống khiến Huyền chán đời đến mức phải cắt tóc. Việc vượt qua những khó khăn trong cuộc sống là động lực bên trong, là ý chí của tôi chứ việc thay đổi ngoại hình không giúp gì cả. Khi tôi cắt tóc có người nghĩ hay buồn chán và không thiết tha gì nhưng thực tế không phải vậy, mọi quyết định đều có lý do riêng.

- Vai diễn của bạn có cảnh nào đáng nhớ? Lã Thanh Huyền kể với tôi toàn bị đạo diễn mắng vì sểnh ra là cả dàn diễn viên buôn chuyện, thực hư ra sao?

Vai diễn này khác hoàn toàn các dạng vai khác Huyền đã đóng trước đây. Thêm nữa tôi cũng muốn khán giả thấy một Huyền Lizzie tomboy trên màn ảnh. Có thể vai này chỉ là vai thứ chính nhưng vẫn nhận bởi đã đóng nhiều vai chính và thấy an toàn và thuần hơn. Nhưng vai thứ chính lại là điểm nhấn, gia vị cho bộ phim thêm màu sắc. Nên một bộ phim thành công cũng phụ thuộc nhiều vào các vai thứ chính có tạo nên màu sắc hấp dẫn hay không. Tôi thấy rất thích thú khi được mời vào vai này và muốn thử sức với một vai diễn màu sắc mới xem sao. Nếu vai Phương được khán giả yêu thích thì có nghĩa nó mở ra cánh cửa mới khám phá diễn xuất của tôi, trưởng thành hơn.

Phương luôn bảo vệ Linh khỏi đồng nghiệp ghê gớm và cô em gái xấu tính nên nhìn thấy Phương là nhìn thấy sự ẩu đả, sự tranh cãi. Trong phim cũng có nhiều cảnh đánh nhau với Diễm Hương (vai Hường) hay xô xát với Thuỳ Anh (vai Ánh) tôi rất nhớ những cảnh đó vì diễn rất đã và cho khán giả thấy một màu sắc khác của mình. Khi được đóng vai bắt nạt người khác cũng vui ra phết (cười). Những cảnh đó trên phim là thế nhưng ở ngoài lại rất buồn cười.

Chúng tôi luôn gọi chị Lã Thanh Huyền là chị đại của nhóm. Ở đâu có chị Lã là buồn cười, cứ sểnh ra mọi người lại buôn chuyện với nhau. Khi chị Huyền chưa đến đoàn không khí trong đoàn rất bình thường nhưng chỉ cần xuất hiện là từ diễn viên đến hoá trang đều nhao nhao buôn chuyện, đến mức còn sao nhãng công việc chính của mình.

Rất hiếm khi được đi quay với chị bạn thân thế này nên cũng hứng thú hơn, không khí ở đoàn cũng vì thế mà vui và đỡ căng thẳng hơn. Đùa cợt như thế nhưng khi quay lại "ánh mắt hình viên đạn" ngay, nhân vật nào trở về đúng nhân vật đó. Tuệ Lâm lại là 1 bà phó tổng ghê gớm sắc sảo, Phương lại là nhân viên trượng nghĩa song hết phim lại cười nói rôm rả ôm nhau vui vẻ.

phụ nữ đơn thân phải đẹp từ bếp vào giường

- Dễ nhận ra Huyền ngày càng đẹp và sexy. Mới đây chị tuyên ngôn "gái một con càng phải đẹp", Huyền 'thả thính' hay đang yêu rồi?

Thực ra trước đây khi chưa làm mẹ đơn thân đôi khi tôi bỏ bê và không quá chăm chút bản thân mình. Đó là tình trạng chung của các chị em phụ nữ hiện giờ. Tôi từng kêu gọi chị em đừng bỏ bê bản thân vì mình còn không yêu mình, không thấy mình đẹp làm sao người đàn ông thấy mình đẹp được. Mình phải đẹp từ trong nhà ra ngoài cửa, đẹp từ bếp vào giường, đẹp mọi lúc mọi nơi. Thế nên khi làm mẹ đơn thân tôi nhìn ra điều đó và chăm chút bản thân mình hơn. Tôi thấy mình đẹp hơn khi là một người phụ nữ tự do và độc lập cũng như hoàn thiện hơn về tính cách, tâm hồn, cuộc sống, kinh tế. Thế nên mình cảm thấy tự tin và sexy hơn cũng như chăm chút cho hình ảnh của mình hơn.

Còn câu "gái đã một con càng phải đẹp" là Huyền đọc trên mạng và thấy hay nên copy về. Nhưng nó cũng là thông điệp muốn gửi đến các bà mẹ bỉm sữa: Khi đã có con phải đẹp ở khía cạnh một phụ nữ đã có con, có gia đình, tròn trịa, chín chắn, mặn mà, hiểu biết, sâu sắc hơn và càng phải chăm sóc cho cơ thể và ngoại hình bên ngoài. Khi đẹp sẽ tự tin và thành công trong mọi việc. Còn chuyện câu đó có phải 'thả thính' hay không thì tuỳ cảm nhận của mỗi người.

Tôi vẫn nói chuyện với chồng cũ

- Hơn một năm sau khi chia tay, cuộc sống của chị và con trai ra sao? Chị đã lấy lại cân bằng và vui vẻ trở lại chưa? Giờ chị và người cũ đã có thể thoải mái nói chuyện và đi chơi cùng vì con? Quan điểm của hai người khi nuôi con sau ly hôn là gì?

Thật ra bây giờ tôi và Nem (tên gọi thân mật ở nhà của con trai của Huyền Lizzie) đã quá quen với cuộc sống hiện tại. Nem vẫn thường xuyên qua nhà ông bà nội. Ai rồi cũng phải quen và có cuộc sống mới. Quan trọng mình biết cân bằng, bù đắp cũng như hoàn thiện cho cuộc sống của mình. Bố Nem hay tôi đều cố gắng để giúp con có sự phát triển bình thường nhất và hạnh phúc nhất mặc dù hai bố mẹ không còn ở cạnh nhau nữa. Chúng tôi luôn muốn con có cảm giác ấm áp và đầy đủ với cả bố và mẹ.

Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường chứ không thù hằn gì nhau cả. Chúng tôi trao đổi bình thường về lịch học của con, việc đưa đón con thế nào. Mình cần nhìn vào hiện tại, những gì mình đang có và hướng về tương lai. Tôi chỉ trông chờ vào những gì sắp đến với mình thôi. Đừng sống quá phụ thuộc vào đàn ông.

- Chị từng chia sẻ khi chia tay đã phải về nhà mẹ rồi ở nhà thuê, vậy giờ hai mẹ con đã có ngôi nhà riêng cho mình chưa? Nghe nói Huyền chỉ còn mục tiêu mua xe nữa là đủ?

Cũng rất may hiện giờ tôi đã sở hữu một căn hộ cho riêng tuy nó không quá lớn nhưng là thành quả trong thời gian ngắn mình đã đạt được nhờ sự nỗ lực và may mắn. Đúng là ông trời không lấy đi của ai mọi thứ. Sau khi mua được nhà năm nay tôi sẽ phấn đấu mua ô tô để tiện cho việc đi lại cũng như đưa đón bạn Nem. Nỗ lực luôn phải có nhưng nếu có sự may mắn mọi thứ đến nhanh hơn.

- Xây dựng hình ảnh một phụ nữ tự tin, độc lập, chủ động kinh tế, nhưng phụ nữ nhiều khi không đủ mạnh mẽ khi thiếu người đàn ông bên cạnh, chị có bao giờ thấy buồn hay tủi thân vì phải giải quyết mọi việc một mình, phải mạnh mẽ vì con?

Sự tủi thân xảy ra thường trực, ngay cả lúc bạn có mạnh mẽ nhất, giàu có và ngay cả khi có người đàn ông bên cạnh vẫn sẽ có những lúc thấy tủi thân và thiếu mạnh mẽ chứ đừng nói là một phụ nữ đơn thân. Tôi cũng đã từng bị cho bên bờ xuống ruộng và trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau rồi còn giờ là một người mẹ độc lập, tự tin, xinh đẹp.... nhưng khi gặp vấn đề gì lớn vẫn có gia đình, bạn bè, anh chị em cho lời khuyên.

Do vậy đừng bao giờ cảm thấy tự ti hay tuyệt vọng khi bên cạnh mình không có đàn ông. Không có họ mình còn nhiều cái khác nữa. Sống không cần quá phụ thuộc vào đàn ông bởi nếu phụ thuộc mọi thứ và khi người đó phản bội bạn sẽ thấy cuộc sống vô nghĩa và quên đi những điều tuyệt vời xung quanh mà ông trời ban cho bạn, đó là con cái, gia đình, bạn bè thân thiết, anh chị em trong công việc. Tôi bây giờ thấy ổn trong mọi việc, cảm thấy mình giàu có và sung túc không phải ở chuyện tiền bạc mà là các mối quan hệ xã hội. Do vậy tôi thấy mình may mắn và không cô đơn.