Lee Min Ho bị chê diễn đơ, Kim Go Eun chưa thoát bóng 'Goblin'?

Sau khi lên sóng, dù có rating ấn tượng nhưng 'Quân vương bất diệt' vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất của cặp đôi Lee Min Ho và Kim Go Eun.

“Quân vương bất diệt” (The King: The Eternal Monarch), tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lee Min Ho đã chính thức lên sóng với 2 tập đầu tiên. Sánh đôi cùng Lee Min Ho trong bộ phim này là “Cô dâu yêu tinh” đình đám Kim Go Eun.

"Quân vương bất diệt" chính thức lên sóng vào ngày 17,18/4 vừa qua.

Ngay sau khi ra mắt, dù có thành tích rating ấn tượng nhưng nội dung phim cũng như diễn xuất của cặp đôi nam – nữ chính đang là chủ đề tranh cãi, bàn tán sôi nổi.

“Lee Min Ho vẫn là “bình hoa di động”

Nổi lên như một hiện tượng với bộ phim “Vườn sao băng”, đến nay Lee Min Ho vẫn duy trì sức hút đỉnh cao đối với khán giả yêu phim truyền hình. Trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian vắng bóng, Lee Min Ho khiến nhiều khán giả háo hức mong chờ vào dự án phim truyền hình mang tên “Quân vương bất diệt”. Bộ phim thuộc thể loại xuyên không viễn tưởng được chấp bút bởi biên kịch vàng của "Hậu duệ mặt trời" và "Goblin" Kim Eun Sook.

Lee Min Ho vào vai hoàng đế Lee Gon.

Ngay trước khi phát sóng, phim đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Điều này cho thấy, sức nóng của nam diễn viên vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Bộ phim lấy bối cảnh hai thế giới song song: Đại Hàn Đế Quốc - một quốc gia giả tưởng dưới chế độ quân chủ lập hiến và Đại Hàn Dân Quốc - chính là Hàn Quốc như ngoài đời.

Khán giả sẽ theo chân hoàng đế Đại Hàn Đế Quốc – Lee Gon (Lee Min Ho) và cảnh sát Jung Tae-Eul (Kim Go Eun) trong hành trình tìm cách đóng cánh cửa giữa hai thế giới để bảo vệ đất nước của họ.

"Nàng thơ" màn ảnh Hàn Kim Go Eun vào vai thám tử "Jung Tae Eul".

Với bối cảnh kì ảo, xa hoa được đầu tư công phu, nội dung mới lạ, khai thác thế giới song song khi con người tồn tại với phiên bản khác của chính mình ở thế giới còn lại, phim nhanh chóng lập kỷ lục rating và lọt top 5 bộ phim có rating mở màn cao nhất đài trung ương năm 2020. Mặc dù đối đầu trực diện bộ phim gây sốt "Thế giới hôn nhân" trong cùng khung giờ phát sóng nhưng "Quân vương bất diệt" của Lee Min Ho đã có màn chào sân ấn tượng.

Hoàng đế Lee Gon là vai diễn đầu tiên đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lee Min Ho sau gần 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vẻ đẹp không tuổi của Lee Min Ho chính là một thứ vũ khí cực kì lợi hại. Từng khoảnh khắc nhân vật Lee Gon xuất hiện, đều thực sự sáng màn ảnh. Tuy nhiên bên cạnh vẻ ngoài xuất chúng, diễn xuất của Lee Min Ho không đủ gây ấn tượng như mong đợi. Anh bị đánh giá là có lối diễn một màu, đóng khung trong những bộ phim thần tượng của 10 năm trước.

Khán giả gần như không thấy điểm khác biệt giữa Goo Jun Pyo trong “Vườn sao băng” năm 2009 và hoàng đế Lee Gon trong “Quân vương bất diệt” năm 2020. Hàng loạt bình luận của khán giả về diễn xuất của nam tài tử: “Lee Min Ho giống như một bông hoa không có mùi hương. Thật khó để làm nóng anh ấy. Và Kim Go Eun chỉ là không đủ sức để trở thành người dẫn đầu cho bộ phim…”; “Thật nhàm chán. Lee Min Ho vẫn đẹp trai như mọi khi nhưng anh ấy chưa bao giờ trưởng thành hơn nhân vật Goo Jun Pyo (nhân vật trong Vườn sao băng) và Kim Tan”,…

Nhiều người còn cho rằng kỹ năng diễn xuất của nam tài tử vẫn dậm chân tại chỗ khiến nhân vật của anh trở nên nhàm chán và thiếu chiều sâu. Lee Gon là một vai diễn được đo ni đóng giày cho Lee Min Ho nhưng có lẽ hình mẫu nam chính hoàn mỹ đang mất đi sức hút trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

"Kim Go Eun hay Ji Eun Tak"

Cũng như Lee Min Ho, Kim Go Eun cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều về diễn xuất và nhan sắc. Kim Go Eun vốn là một mỹ nhân nổi bật không phải nhờ nét đẹp ngoại hình hoàn mỹ mà ở lối diễn xuất đậm chất điện ảnh. Tuổi nghề lẫn tuổi đời còn khá trẻ nhưng “nàng thơ” lại có một sự nghiệp phim ảnh "đáng nể”. Bằng gương mặt cá tính và diễn xuất tốt qua hàng loạt vai diễn đa dạng, Kim Go Eun ngày càng khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả.

Kim Go Eun cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc và diễn xuất.

Thế nhưng với vai diễn nữ cảnh sát Jung Tae Eul trong “Quân vương bất diệt” 2 tập đầu lại bị đánh giá là không mấy ấn tượng. Bên cạnh đó, tạo hình của Kim Go Eun cũng bị chê trông quá xuề xòa, không phù hợp với nam chính về ngoại hình. Đặc biệt màn tương tác với nam chính Lee Min Ho lại không nhận được cảm tình từ người xem.

“Hai nhân vật chính đều diễn xuất tệ hại, đặc biệt là Kim Go Eun”, “Tôi chưa bao giờ xem phim truyền hình của Lee Min Ho hay Kim Go Eun nhưng có một điều chắc chắn là khuôn mặt của họ không khớp với nhau. Lee Min Ho nổi bật quá nhiều”,… là những ý kiến của người xem về diễn xuất của Kim Go Eun.

Hình ảnh Kim Go Eun vào vai Ji Eun Tak trong phim "Goblin".

Bên cạnh đó, khán giả cho rằng ngôn ngữ biểu đạt của Kim Go Eun quá gợi nhớ Eun Tak, vai diễn trong “Goblin”, đã góp phần làm nên tên tuổi của cô. Nhiều người cho rằng với vai diễn đình đám Eun Tak và màn tương tác ăn ý với nam diễn viên Gong Yoo trong “Goblin” sẽ là cái bóng quá lớn trong sự nghiệp của Kim Go Eun. Chính điều đó ảnh hưởng đến khả năng nhập vai của cô trong tác phẩm này.

“Quân vương bất diệt” có là "bom xịt"?

Tuy nhiên, có lẽ còn quá sớm để có thể khẳng định “Quân vương bất diệt” của Lee Min Ho và Kim Go Eun là “bom xịt” khi vừa phát sóng. Trái ngược với những ý kiến trên, một số khán giả để lại ý kiến tích cực về bộ phim sau khi xem hai tập đầu tiên. “Sau Hạ cánh nơi anh thì phim này có phần kết đúng là đỉnh cao”, “Kim Go Eun với Lee Min Ho đúng là trai xinh gái đẹp”, “Phản ứng hóa học giữa Lee Gon và Tae Eul đỉnh ghê…”.

Bên cạnh phản hồi tiêu cực cũng có nhiều ý kiến khen ngợi cặp đôi.

Cùng với đó, danh tiếng của Lee Min Ho, Kim Go Eun và biên kịch vàng Kim Eun Sook vẫn là những yếu tố chính thu hút khán giả. Vì thế “Quân vương bất diệt” vẫn được trông đợi có sự bứt phá ở các tập tới.

Trên thực tế, theo dõi sự nghiệp của Kim Go Eun có thể thấy cô luôn bị nghi ngờ về diễn xuất ở những tập phim đầu, sau đó khi phim vào mạch chính và lên đến cao trào thì cô nàng mới có đất diễn để bộc lộ rõ kỹ năng của mình hơn.Điển hình như siêu phẩm “Goblin”, Kim Go Eun cũng là mục tiêu chỉ trích “không hợp vai nữ chính”, “không có tương tác với nam chính” của khán giả trong những tập đầu.

Sau khi 16 tập phim, Kim Go Eun đã có màn thể hiện hoàn hảo với bạn diễn là nam tài tử gạo cội Gong Yoo, trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích của màn ảnh. “Goblin” cũng nhanh chóng lọt top những bộ phim ăn khách, sở hữu lượng rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Vì thế người hâm mộ cũng đang rất chờ đợi màn diễn xuất bùng nổ của Kim Go Eun ở những tập tiếp theo.

Khác với Kim Go Eun, Lee Min Ho có thể không có nhiều vai diễn đa dạng tuy nhiên diễn xuất thực tế của anh khônghề kém mà rất có tiềm năng. Vai diễn gai góc, bị tổn thương nặng nề về tâm lý trong “Gangnam Blues” đã cho thấy Lee Min Ho có thể bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để cho khán giả thấy một khía cạnh mới trong diễn xuất.

Lee Min Ho "lột xác" trong "Gangnam Blues".

Trong cuộc trò chuyện mới nhất với báo chí, Lee Min Ho từng chia sẻ: “Trong ba năm nghỉ ngơi, tôi đã có thời gian nhìn lại một thập kỷ sự nghiệp diễn viên của mình, tôi đã có thể nhìn ra được tôi còn thiếu sót gì, tôi phải làm gì để có thể trở thành một diễn viễn tốt hơn... Tôi tin rằng "chương 2" trong sự nghiệp diễn xuất của tôi vừa mới bắt đầu, và bởi vì vai diễn Hoàng đế trong “Quân vương bất diệt” là vai diễn đầu tiên của tôi trong "chương 2" này, tôi đã cố gắng hết mình và rất mong muốn được khán giả đón nhận…”.

Liên tiếp vươn tới những đỉnh cao, đã đến lúc Lee Min Ho đối mặt với bước chuyển giao để phát triển hoặc củng cố vị trí của mình trong lòng công chúng. Người hâm mộ hy vọng Lee Min Ho một lần nữa trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu với vai diễn “Lee Gon” này./.

