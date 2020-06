Cận cảnh nhà mới ở Nha Trang cực sang chảnh, đắt đỏ của Đàm Vĩnh Hưng

Căn nhà có tầm nhìn hướng ra biển đầy mát mẻ và lãng mạn

Mới đây, ca sĩ Vũ Hà đã đăng tải một clip ghi lại cảnh anh đến thăm căn nhà mới của bạn thân Đàm Vĩnh Hưng. Đây là căn hộ nam ca sĩ mới mua tại Nha Trang để thuận tiện cho công việc, đi lại.

Theo lời giới thiệu, căn hộ rất rộng và đẹp, nằm ở vị trí trung tâm, có tầm nhìn hướng ra biển. Nhà có 2 phòng và Mr. Đàm còn mua hẳn hai căn hộ liền nhau để thông thành một nhà rồi bày biện, thiết kế theo ý của mình.

Căn hộ có nhiều món đồ nội thất và trang trí sang trọng. Nhiều món đồ là hàng ngoại nhập như bức tranh gỗ có khắc hình đàn cá là món đồ mua từ Mỹ. Gỗ ốp tường cũng được nhập từ Singapore. Căn nhà còn có nhiều đồ nội thất độc đáo như chiếc ghế được ghép từ các cọc gỗ, chiếc bàn ăn có thể gấp mở để tăng thêm diện tích khi cần thiết...

Các đồ đạc khác trong nhà như đèn, đèn trang trí, tượng, bình hoa, thảm trải nhà, cây cối... cũng do đích thân giọng ca "Say tình" đi khắp từ Bắc tới Nam để tìm mua theo sở thích. Ngay cả những cuốn sách, vở đặt lên kệ cũng do anh phải đi cùng các nhân viên để tìm mua loại tốt.

Mỗi góc trong căn nhà đều có những phong cách decor khác nhau, từ cách phối tông màu đến các món đồ nội thất và đồ dùng. Có thể thấy sự tỉ mỉ, chăm chút cho căn hộ này của Mr. Đàm lớn tới mức nào. Mặc dù không nói về giá trị của căn hộ nhưng từ vị trí tới các đồ nội thất, nhiều người dự đoán căn hộ mới này của Đàm Vĩnh Hưng phải có giá trị không hề nhỏ.