11/11/2020

Một gia đình ở Cửa Lò (Nghệ An) đã phát hoảng vì số tiền điện bỗng dưng tăng vọt gấp 4 lần. Sau khi kiểm tra, ngành Điện Nghệ An đã thừa nhận do ghi sai chỉ số, tuy nhiên sản lượng điện vẫn không thay đổi.