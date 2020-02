Tu-160M mạnh nhất trong lịch sử Nga, ăn đứt "bóng ma" B-2, sánh ngang B-21 Mỹ

Sohu dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Interfax cho biết, phiên bản nâng cấp máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160M mạnh nhất trong lịch sử Nga đã thực hiện chuyến bay đầu tiên thành công hôm 2/2 tại sân bay của Nhà máy hàng không Kazan mang tên S.P. Gorbunov. Chuyến bay kéo dài 0,5 giờ và diễn ra ở độ cao 1,5 km. Các chuyên gia đã kiểm tra hoạt động của các hệ thống và thiết bị nâng cấp trên máy bay và đưa ra kết luận rằng, mọi thứ đều hoạt động tốt.

Ông Alexander Konyukhov, Tổng giám đốc Tupolev cho biết, theo kế hoạch, phiên bản nâng cấp đầu tiên Tu-160M sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2021. Trong 4 năm sau đó, Không quân Nga sẽ tiếp nhận 10 máy bay loại này và đến năm 2030 sẽ sở hữu khoảng 50 máy bay. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu cũng cho biết rằng, các công việc cần thiết để nâng cấp máy bay đang diễn ra theo kế hoạch. Chiếc đầu tiên, không có thứ 2 trên thế giới, sẽ được bàn giao cho quân đội sớm nhất là vào năm 2021.

Được biết, máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160M sẽ được trang bị trạm radar trên không mới, tổ hợp lái mới với tất cả các công cụ điều hướng hiện đại nhất (bao gồm cả con quay laser mới nhất), cũng như hệ thống thông tin liên lạc đáng tin cậy, cảm biến, thiết bị nhiên liệu và hệ thống hiển thị. Máy bay cũng được trang bị hệ thống điều khiển vũ khí mới với khả năng điều hướng chính xác hơn và hệ thống phòng không hiện đại nhất.

Tu-160M mới sẽ rất khác biệt với cả Tu-160 cũ và các phiên bản đã được nâng cấp trước đó. Tu-160M có lớp vỏ gần như mới hoàn toàn và sẽ tăng khả năng chiến đấu nhiều lần. Danh sách vũ khí được trang bị cũng sẽ được mở rộng đáng kể và được gia tăng tính chính xác trong các cuộc tấn công. Ngoài ra khả năng phòng thủ của máy bay này cũng được nâng cấp mạnh mẽ, Tu-160M sẽ được trang bị một tổ hợp tự vệ trên không hoặc tổ hợp tác chiến điện tử mới.

Hiện máy bay ném bom chiến lược Tu-160M của Nga và máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit của Mỹ đều là những niềm tự hào của hai bên, trong đó, Nga luôn khẳng định Tu-160M vượt xa B-2 còn Mỹ thì cho rằng ngược lại. Sau khi Tu-160M phiên bản nâng cấp đi vào hoạt động, thì ưu điểm lớn nhất của máy bay này đó là hỏa lực mạnh. So với B-2, nếu Tu-160M được coi là "súng máy Gatling" thì B-2 chỉ có thể được coi là “súng máy hạng nặng thông thường”. Theo một số nguồn tin, ngoài tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-102 thì Tu-160M có thể được trang bị thêm tên lửa siêu thanh Kinzhal cùng tên lửa chống hạm tầm xa.

Trên phương diện chế áp hỏa lực, Tu-160M cũng vượt trội hơn so với B-2. Khả năng ném bom toàn cầu của Tu-160M cũng đã vượt xa B-2, trong trường hợp không tiếp nhiên liệu trên không, máy bay B-2 có thể hành trình liên tục 12.000 km, còn Tu-160M sau khi được nâng cấp sẽ sử dụng động cơ NK-32, cho phép gia tăng thêm 1000 km hành trình, nâng khả năng hành trình liên tục của máy bay này lên đến 18.000 km. So về tốc độ và tải trọng bom, Tu-160M trội hơn so với B-2, Tu-160M có tốc độ lên đến 2.200 km/h, đây là kỷ lục tuyệt đối cho các máy bay lớp này.

Tuy nhiên, B2 lại có tính năng tàng hình ưu việt và nó được gọi là máy bay ném bom “bóng ma”, có thể vượt qua nhiều tầng giám sát để tiến hành tấn công đối phương. Tính năng tàng hình là một đòn “trí mạng” với đối phương, B-2 của Mỹ là máy bay ném bom chiến lược duy nhất trên thế giới có khả năng tàng hình, trong chiến tranh hiện đại, các vũ khí tàng hình chiếm ưu thế tuyệt đối do nó sở hữu khả năng đột phá phòng thủ và bất ngờ tấn công đối phương, đây là yếu tố quan trọng quyết định đến thắng lợi của cuộc chiến. Do đó, trong chiến tranh thực tế, B2 có thể dễ dàng phát huy lợi thế của mình, dù sao hiện nay các thiết bị chống tàng hình vẫn tương đối ít.

Nhưng nếu xảy ra cuộc chiến tranh giữa Nga và Mỹ thì khả năng tàng hình của B-2 sẽ không phát huy được lợi thế của mình. Do đó, xét về tổng thể tương quan lực lượng giữa hai quốc gia này thì Tu-160M vẫn vượt trội so với B-2. Nhiều chuyên gia Nga cho rằng, thậm chí máy bay Tu-160M còn có thể sánh ngang với máy bay B-21 Raider của Mỹ. Dự án máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-21 Raider là một dự án đầy hứa hẹn của không quân Mỹ, được thiết kế để thay thế các đội máy bay ném bom B-1 và B-2, và trong tương lai sẽ là B-52.

Đức Trí (lược dịch)