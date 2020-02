Từ "thánh chơi đàn" K-ICM trở thành chủ nhân MV có lượt dislike khủng nhất Vpop

Chỉ sau 20h phát hành, MV "Cần một lý do" hiện đã leo lên vị trí Top 1 Trending Youtube với hơn 4,2 triệu view. K.ICM không thể ngờ được rằng tác phẩm của mình nằm trong bảng xếp hạng Youtube toàn cầu, top 20 MV được xem nhiều nhất thế giới 24h qua.

Đây là thành tích khiến nhiều người bất ngờ khi MV này nhận lượng dislike ồ ạt, gấp nhiều lần lượt like nhưng số view vẫn thuộc dạng khủng. Hiện tại "Cần một lý do" có gần 800.000 dislike nhưng chỉ có vỏn vẹn 102.000 lượt like.

Lượng antifan khủng như vậy một phần là do lùm xùm về cách hành xử của K-ICM cũng như công ty ICM với Jack (J97) trong giai đoạn cuối năm 2019.

Đồng thời, những hình ảnh và phong cách của MV "Cần một lý do" có phần giống MV "Chạy Ngay Đi" của Sơn Tùng M-TP và cả poster của ca sĩ Noo Phước Thịnh từ 2 năm trước. Thêm nữa cách hành xử với nghệ sĩ trong MV cũng như đáp trả antifan của quản lý ICM càng làm tăng lượng dislike cho MV.

Từ một thanh niên đam mê âm nhạc, hiện tại K-ICM đã trở thành một nghệ sĩ được biết tới với vai trò Producer, nhạc công chuyên nghiệp.

K-ICM nổi tiếng gắn liền với thành công qua các bài hát như Buồn của Anh, Em đã từng (ca khúc do chính K-ICM sáng tác và trình bày), 3 Đi (Đi. Đi. Đi), Hồng nhan, Bạc phận, Sao em vô tình,…

Với đam mê chơi đàn mãnh liệt, cùng với khả năng biến âm thanh từ Organ thành nhiều loại đàn khác nhau như đàn tranh, sáo, DJ..., thậm chí anh còn có khả năng bịt mắt để chơi đàn. Cùng với sự trỗi dậy của mạng xã hội, Bảo Khánh trở thành hiện tượng mạng.

Năm 17 tuổi, Bảo Khánh đã livestream liên tục trong gần 2 tiếng đồng hồ với 603.000 lượt xem, có hơn 14.000 lượt chia sẻ cũng như gần 50.000 lượt bình luận. Với khả năng chơi đàn Organ chuyên nghiệp, Khánh thường xuyên "gây bão" khi cover các bản nhạc hot trên thị trường, được mệnh danh là "Thánh chơi đàn".

Phải chăng, Bảo Khánh - K.ICM sau thời gian đi du học về sẽ trở lại đúng với vai trò, vị trí của mình, một nam nhạc công hòa âm phối khí - một Producer chuyên nghiệp để không bị lãng phí một tài năng.

Lam Giang