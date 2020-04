Sang Lào mua ma túy nợ hơn 2 tỷ đồng icon

Do có thỏa thuận, Lang Văn Thái (SN 1981, trú ở huyện Anh Sơn, Nghệ An) sang Lào mua nợ hơn 2 tỷ đồng tiền ma túy về để bán kiếm lời. Trong quá trình giao hàng và nhận tiền thì đối tượng này đã bị công an bắt giữ.