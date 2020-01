Trong buổi lễ này, bà Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ: “Tôi luôn tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 90 năm qua, chúng ta càng tự hào về Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và Đảng bộ quận Cầu Giấy nói riêng. Trải qua gần 23 năm hình thành và phát triển, quận Cầu Giấy đã có những bước tiến chuyển mình vượt bậc về mọi mặt.

Quận có tốc độ phát triển nhanh, cơ cấu dân cư đa dạng với sự gia tăng dân số cơ học; có nhiều cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập chất lượng cao; cơ sở hạ tầng đang được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận”.

Ngoài ra, bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng khẳng định: “Kinh tế quận Cầu Giấy phát triển và đạt mức tăng trưởng ổn định. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường được chú trọng và có chuyển biến tích cực. Văn hóa, giáo dục phát triển; an sinh xã hội luôn được quan tâm; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đảng bộ quận Cầu Giấy hiện có gần 50 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 18 nghìn đảng viên; có truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, luôn đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phương pháp làm việc, hoạt động của hệ thống chính trị được nâng cao; cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền quận.

Vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố đề ra, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực hoạt động, tạo tiền đề và động lực để Đảng bộ quận tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cũng theo bà Ngô Thị Thanh Hằng, kinh tế quận Cầu Giấy trong những năm qua luôn đạt mức tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ, xây dựng cơ bản luôn giữ mức tăng so với kế hoạch Thành phố giao. Đặc biệt, trong công tác giáo dục quận đã 11 năm liên tục được nhận cờ thi đua xuất sắc của thành phố, được thành phố đánh giá cao trong công tác xã hội hóa giáo dục.

Cùng với Thủ đô, quận Cầu Giấy vẫn tiếp tục có những bước tiến đáng kể, việc đẩy mạnh công tác điều hành tác nghiệp gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ công chức, công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ.

Công tác xây dựng và củng cố chính quyền cũng luôn được đảm bảo, công tác cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả, nâng cao trình độ, tác phong làm việc của cán bộ công chức, đẩy mạnh tin học hóa và giải quyết thủ tục hành chính được các đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện.

"Điều rất đáng khích lệ là quận Cầu Giấy luôn giữ vững được an ninh trật tự, góp phần ổn định trên địa bàn. Các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được các đồng chí thực hiện một cách đa dạng, phong phú nên đã có sức thu hút đối với nhiều tầng lớp nhân dân", bà Ngô Thị Thanh Hằng nói.

Tiếp đến bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Cầu Giấy cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2020). Tập trung triển khai thực hiện tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của HĐND; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp.

Thực hiện hiệu quả các biện pháp, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách quận hàng năm; quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi ngân sách đúng luật, hiệu quả, kịp thời; giảm tỷ trọng chi thường xuyên, dành nguồn chi đầu tư phát triển.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và đổi với hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng nhân dân, tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống của nhân dân.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; giữ vững, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Trung ương, Thành phố và quận; đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ...

Tiến Dũng

