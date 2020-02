Trung Quốc: Tạp chí Wall Street Journal đã thừa nhận sai lầm, nhưng không xin lỗi

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thu giấy phép tác nghiệp báo chí của 3 phóng viên do viết một bài xã luận được tờ Wall Street Journal đăng tải ngày 3/2 có nhan đề “Trung Quốc thực sự là quốc gia bệnh tật của châu Á” (China Is the Real Sick Man of Asia).

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 26/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) cho hay: “Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo rằng bài viết đã bôi nhọ nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến với dịch bệnh, thế nhưng tờ WSJ còn đăng tải bài viết có ý phân biệt chủng tộc, khơi lên sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc và sự bất bình trong cộng đồng quốc tế”.

Ông Zhao Lijian cho biết thêm, trong vài ngày qua WSJ đã liên lạc với chính phủ Trung Quốc qua nhiều kênh khác nhau, họ thừa nhận rằng tạp chí đã sai sót khi xuất bản bài báo, và cũng tuyên bố sẽ rút kinh nghiệm, nhưng họ vẫn không đưa ra lời chính thức xin lỗi.

Ngoài ra, ông Zhao Lijian nhấn mạnh, yêu cầu của phía Trung Quốc rất đơn giản, chúng tôi cần trừng phạt những người chịu trách nhiệm về việc công bố bài báo nói trên và đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố hôm 19/2, Hoa Kỳ lên án Trung Quốc việc trục xuất ba nhà báo của tờ Wall Street Journal vì đã viết một bài xã luận có tên “Trung Quốc là quốc gia bệnh tật của châu Á”.

“Hoa Kỳ lên án việc Trung Quốc trục xuất ba nhà báo của tờ Wall Street Journal. Các nước lớn nên hiểu rằng các phương tiện truyền thông quốc tế được tự do bày tỏ ý kiến và không hạn chế quyền tự do ngôn luận” ông Pompeo nói.

Ông Pompeo hy vọng người dân Trung Quốc sẽ nhận được quyền truy cập thông tin chính xác và quyền tự do ngôn luận như người Mỹ.

