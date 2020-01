Trung Quốc phát hiện phương pháp châm cứu giúp đẩy lùi ung thư

Theo SCMP, nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc đã đưa ra kết luận châm cứu có thể giảm đáng kể kích thước của các khối u ung thư. Phương pháp này do một nhóm nhà khoa học Trung Quốc từ Phòng thí nghiệm Hóa học Điện cực thực hiện. Họ thử nghiệm trên chuột và kết quả cho thấy các khối u teo nhỏ xuống chỉ còn 1% so với kích thước ban đầu, theo báo cáo trên tạp chí National Science Review.



Báo cáo thí nghiệm cho biết nhóm tác giả dùng một cặp kim cách điện thâm nhập đầu của chuột thí nhiệt. Sau đó chọc thủng não bộ bằng hai kim nhọn một đầu âm, một đầu dương. Khi dòng điện chạy qua, nó phá vỡ các phân tử nước thành oxy, hydro đồng thời phá hủy các tế bào ung thư.



Những con chuột thí nghiệm được “tiêm dòng điện” hai lần một ngày, mỗi lần 10 phút và kéo dài liên tục trong ba ngày. Kết quả, sau 6 ngày thực hiện, các khối u có kích thước bằng hạt đậu đã teo nhỏ xuống chỉ còn 0,38% so với ban đầu.

Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Jin Yongdong, thành viên Viện Hóa học ứng dụng Trường Xuân, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết sau khi thử nghiệm phương pháp trên với chuột bị ung thư vú, kết quả cũng khá khả quan. Ông Jin đánh giá đây là lần đầu tiên phương pháp ứng dụng hydro in-vivo thử nghiệm thành công và nó sẽ là một liệu pháp điều trị khối u ác tính hữu hiệu trong tương lai.



Thêm vào đó, đại diện nhóm nghiên cứu khẳng định phương pháp này đơn giản, không xâm lấn nhưng mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Nó cũng không yêu cầu các thiết bị y tế, vật liệu đắt tiền, vì vậy sẽ hứa hẹn nhiều tiềm tăng cho điều trị ung thư.



Chen Hao, một nhà nghiên cứu của Viện Mater Medica Thượng Hải đánh giá cơ chế phá vỡ tế bào của phân tử hydro tiềm ẩn chìa khóa giúp phát triển các ứng dụng lâm sàng khác



Kỹ thuật châm cứu điện mà nhóm thực hiện lấy cảm hứng từ phương pháp châm cứu truyền thống Trung Quốc. Tuy nhiên, để chính thức đưa vào sử dụng, nó phải đối mặt với yêu cầu an toàn. Cụ thể, khi hóa trị, các chất tiêu diệt ung thư cũng sẽ gây hại cho tế bào có lợi. Phương pháp châm cứu điện khối u cũng phải tính toán đến những hệ quả như vậy.



Trước vấn đề này, ông Jin cho biết hầu như không có tác dụng phụ khi sử dụng châm cứu điện. Và nhóm giới hạn dòng điện sử dụng là tối đa 3 volt - mức đủ cao để có hiệu quả nhưng không gây khó chịu, thương tích hay tử vong.



Tuy nhiên, phương pháp này mới chỉ ứng dụng trên khối u rắn, chưa thể thực hiện với các khối u của ung thư phổi hay ung thư gan. Mặt khác, các nhà khoa học cũng chưa lý giải được vì sao các phân tử hydro lại có thể giết chết tế bào ung thư.



Họ đặt ra giả thuyết, phân tử hydro phá vỡ môi trường vi mô - nơi phát triển của tế bào u ác tính dựa trên cơ chế thay đổi độ pH từ 5.5 (môi trường axit) sang 7.5 (môi trường trung tính).

Thiên Nhan/news.zing.vn