Sáng 23/12, Thiếu tá Nguyễn Công Luận, Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Anh (SN 1981, trú tại xóm Vân Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.