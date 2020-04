Kết đắng cho tài xế xe buýt vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại ở Nghệ An icon

Trước việc một tài xế xe buýt hãng Khanh Quỳnh (Nghệ An) vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại khiến dư luận phẫn nộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập và tiến hành xử phạt lái xe này 700.000 đồng.