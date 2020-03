Trẻ mầm non 3 tuổi cũng học online!

Nếu như việc dạy học online được triển khai ở bậc tiểu học đến THPT từ đầu mùa dịch thì hình thức này gần đây mới áp dụng cho bậc mầm non. Tại một số trường mầm non ở Hà Nội, việc dạy học trực tuyến này là không bắt buộc và phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con em mình theo học.

Chị Dương Ánh Liên – phụ huynh có con học tại một trường mầm non trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: “Hiện tại nhà tôi có 2 con, cả hai bé đều nghỉ học và học online tại nhà. Đáng nói là đứa nhỏ năm nay mới 3 tuổi cũng học online!

Hướng dẫn trẻ mầm non học online rất mệt. Tôi phải ngồi “canh” liên tục không thì 5 phút con lại chạy ra lấy cái ô tô, 10 phút lại chạy ra chơi xếp hình, tí lại đòi bật ti vi, không được thì lăn ra khóc ăn vạ”.

Theo chị Liên, lớp con chị là lớp nhà trẻ, khi cô giáo nhắn tin bảo đăng ký cho các con học online thì ai cũng bất ngờ vì không hiểu các con ở độ tuổi nhà trẻ, ngay cả khi ăn còn phải đút cơm thì học online không biết có hiệu quả hay không.

Còn chị T.P.L – phụ huynh có con học lớp mẫu giáo lớn tại trường Mầm non Đông Ngạc A (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Tuần trước, cô giáo chủ nhiệm của con có gửi kế hoạch về việc phụ huynh đăng ký cho con học online trong thời gian nghỉ dịch, việc học online này là không bắt buộc”.

Theo chị L., do lớp có đến 95% phụ huynh đăng ký cho con mình tham gia nên dù nghĩ việc học online cho trẻ mầm non là không cần thiết nhưng chị L. cũng "tặc lưỡi" đăng ký cho con tham gia theo số đông chỉ vì sợ con bị tụt lại phía sau so với các bạn.

Chị L. cho biết, việc dạy online được triển khai với tất cả các lớp trong trường bao gồm cả lớp nhà trẻ, mẫu giáo lớn và mẫu giáo bé. "Mỗi tiết học chỉ kéo dài 30 phút, thấy các con cũng thích thú khi được gặp lại cô giáo với các bạn", chị L. nói.

Không chỉ phụ huynh mà chính giáo viên cũng thấy dạy online cho trẻ mầm non là việc làm không hề dễ dàng, bởi lẽ các em hiếu động, không tập trung nên học theo phương pháp này học sinh khó tiếp thu. Hơn nữa dạy online ở bậc học này chủ yếu là học kỹ năng nên cần sắp xếp nội dung phù hợp và tiết chế nội dung phù hợp để không ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe của các em.

Cô Hà Thị Hoa – giáo viên Trường Mầm non Đông Ngạc A (Hà Nội) cho biết: “Bản thân các cô không chỉ dạy riêng lớp mình mà dạy cả các bạn lớp khác cùng khối nên cô giáo cũng có những kiến thức và kỹ năng sư phạm tốt để giải quyết các tình huống diễn ra trong lớp học”.

Để việc dạy học có hiệu quả tốt nhất, cô Hoa phải tìm tòi thêm kiến thức, thiết kế giáo án dưới dạng slide, quay các video học liệu phục vụ học sinh học online.

Trước kia, tại Mầm non Đông Ngạc A chỉ có khoảng hơn 100 học sinh đăng ký cho con học online nhưng hiện nay học sinh đăng ký học rất đông nên phải chia ca học, tránh việc lớp học online đông quá lại không có tác dụng.

Còn cô M.P.H – giáo viên tại một trường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm cho biết ở trường cô có những lớp học số lượng học sinh đăng ký học online chiếm 70% trong khi có trường chỉ đạt 30%.

Kể cụ thể về một tiết học online, cô H. cho biết: “Với bài học về nhận biết các chữ cái, cô giáo phải kết hợp cả hình ảnh trong bài giảng.

Phần làm quen với chữ K, cô giáo sẽ đưa ra bức tranh hoa loa kèn. Cô sẽ đọc tên bông hoa và hỏi trong từ “hoa loa kèn” trên bảng thì các con đã học chữ cái nào. Các học sinh sẽ giơ tay trả lời các chữ học rồi là “H, O, A, L” còn chữ K là mới nhất.

Sau đó cô giới thiệu với các con làm quen với chữ K, cô phát âm chữ K và hỏi học sinh cấu tạo, đặc điểm của chữ K...".

Cô Lê Phương Thủy – Phó hiệu trưởng Mầm non Thượng Cát (Hà Nội) nhận định: “Hạn chế nhất trong việc dạy học online cho học sinh mầm non là độ tương tác của giáo viên và học sinh.

Đó là chưa kể, việc giữ trật tự lớp học cũng chưa được tốt, bố mẹ phải giúp trẻ kiểm soát việc tắt hay bật micro. Rồi thời lượng học online ngắn, chỉ khoảng 30 phút cho cả tiết học nên câu hỏi cô đưa cho trẻ cũng hạn chế, khó đánh giá được kỹ năng của trẻ”.

Hoàng Thanh