Tranh thủ dịp Tết, mang 5 bánh heroin từ Lào về quê bán kiếm lời

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 19/1, tại khu vực địa phận dốc Chuối (xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải Quan Nghệ An), đồn Biên phòng Tri Lễ và đội CSGT số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) phát hiện, bắt giữ đối tượng Thò Bạ Mùa (SN 1970, trú tại Bản Muồi Xái 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) khi đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 5 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp.



Bước đầu, đối tượng khai mua số ma túy của một đối tượng người Lào đem về để bán cho khách. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi “giao dịch” thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm