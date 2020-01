TQ: 830 trường hợp mắc virus corona, 25 người chết, 8.000 người bị theo dõi

“Tính tới 0h ngày 24/1, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 830 trường hợp xác nhận bị nhiễm virus corona mới tại 29 tỉnh với 177 trường hợp đang nguy kịch và 25 người đã chết bao gồm 24 vụ ở tỉnh Hồ Bắc và 1 vụ ở tỉnh Hà Bắc”, Sputnik dẫn tuyên bố từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc

Ngoài ra, hơn 8.000 người hiện đang nằm theo trong diện theo dõi y tế.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc xác nhận hơn 600 trường hợp và 17 người chết do nhiễm chủng virus mới được ghi nhận phát hiện trường hợp mắc đầu tiên tại thành phố Vũ Hán. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) gọi chủng virus này là 2019-nCoV hoặc Novel Coronavirus.

Cho tới nay, vẫn chưa rõ virus corona có mức độ nguy hiểm và khả năng lây lan giữa người với người như thế nào. Hiện chưa có vaccine phòng virus có thể lây lan qua đường hô hấp này. Các triệu chứng nhiễm virus bao gồm sốt, khó thở và ho.

Việc virus lây lan nhanh chóng trên thế giới đang trở thành mối quan ngại lớn bởi nhiều trường hợp mắc virus corona đã được phát hiện ở Hong Kong, Macau, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Để phòng tránh, nhiều sân bay trên khắp thế giới đang có những biện pháp sàng lọc và giám sát hành khách.

Đáng nói WHO chỉ gọi dịch viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra là cuộc khủng hoảng địa phương chứ chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế.

Sau 2 ngày nhóm họp tại Geneva, Thụy Sỹ, Ủy ban khẩn cấp của WHO hôm 23/1 tuyên bố hiện còn quá sớm để coi dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra là một tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng ở quy mô quốc tế.

Để ngăn chặn dịch bệnh, chính quyền Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân của tỉnh Hồ Bắc đã cho dừng hoạt động của hầu hết các phương tiện giao thông vào ngày 23/1.

Các nhà khoa học cũng phát hiện tổng thể protein liên kết của virus corona có độ tương đồng cao với Sars. Vào năm 2002 - 2003, dịch Sars bùng phát từ Trung Quốc và khiến gần 800 người trên toàn thế giới tử vong.

Minh Thu (lược dịch)