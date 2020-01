TP.HCM: Một người trúng đạn tử vong, tài sản không còn ở Củ Chi

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ một vụ án mạng do súng gây ra tại khu vực cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Nạn nhân là anh V.C.T. (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) được người dân phát hiện nằm tử vong ở khu vực nói trên. Người này được xác định tử vong do trúng đạn, tài sản cá nhân không còn. Tại hiện trường, công an thu được một số vỏ đạn. Hiện Công an TP.HCM đang gấp rút điều tra vụ việc.

Trước đó cũng tại huyện Củ Chi, trưa ngày 29/1, một nhóm người tổ chức đá gà, đánh bài… tại khu vực Ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người dân nghe có tiếng nổ giống súng, khi người dân chạy đến thì phát hiện 4 người đã tử vong.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định người gây án có tên Tuấn (chưa rõ tên họ đầy đủ, SN 1987, ngụ tại quận 11, TP.HCM). Sau khi gây án, Tuấn đã lấy xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt Tuấn và điều tra nguồn gốc khẩu súng gây án.

Minh Nghĩa