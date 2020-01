TP.HCM: Chỉ xảy ra một số vụ cờ bạc nhỏ lẻ trên lề đường dịp Tết

Chiều 29/1, công an TP.HCM phát đi thông báo, Công an TP.HCM đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/01/2020).

Theo đó, Công an TP.HCM đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông nhằm phục vụ nhân dân thành phố vui xuân, đón Tết Nguyên đán được an toàn.

Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo ổn định. Phạm pháp hình sự xảy ra 53 vụ; điều tra, khám phá nhanh 38 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 36 tên; thu hồi: 10 xe gắn máy, 716.394.000 đồng, 01 dây chuyền vàng, 02 máy vi tính xách tay, 09 điện thoại di động.

Đáng chú ý, tình hình cờ bạc do được chỉ đạo xử lý quyết liệt và thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức đánh bạc trong dịp Tết gây mất an ninh, trật tự. Do đó chỉ xảy ra một số vụ cờ bạc nhỏ lẻ trong khu dân cư, trên lề đường. Công an thành phố đã nhanh chóng nhắc nhở, giải tán và yêu cầu không tái phạm.

Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 29 vụ, bị thương 21 người, trong đó xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 08 người chết. Không có người bị thương và 21 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 21 người.

Minh Nghĩa