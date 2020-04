Các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một quầy thuốc tư nhân đóng trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) bán khẩu trang với giá gấp 5 lần so với ngày thường trong khi diễn biến dịch virus corona đang rất phức tạp.