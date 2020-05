Công an Đà Nẵng sẽ quản lý chặt chẽ các đối tượng người Trung Quốc icon

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng cho hay, Giám đốc Công an TP chỉ đạo toàn lực lượng Công an từ TP đến quận, huyện, phường, xã phải quản lý chặt chẽ đối tượng người nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc.