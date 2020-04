Xác định đối tượng đưa vợ từ Lâm Đồng đi TP.HCM khám bệnh, kết hợp vận chuyển khối lượng lớn ma túy về Lâm Đồng, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP.HCM đã ập vào bắt giữ can phạm cùng tang vật.