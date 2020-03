Tình hình mới nhất của Taeyeon (SNSD) sau khi bố đẻ đột ngột qua đời

Cụ thể, tài khoản Instagram cá nhân của nam PD sản xuất chương trình Petionista Taengoo với sự tham gia của Taeyeon đã trả lời một đoạn tin nhắn được gửi đến từ fan của nữ thủ lĩnh SNSD.

Vị PD được fan hỏi thăm tình hình là người luôn đồng hành cùng Taeyeon suốt chương trình "Petionista Taengoo"

Theo đó, fan của Taeyeon đã nhắn tin riêng vào Instagram của nam PD với nội dung:

"PD nim Pationista Taengoo! I am a Chinese fan of Taeyeon. I'd like to know how Taeyeon is now? Can you tell me, please?" (tạm dịch: Xin chào PD của Pationista Taengoo! Tôi là người hâm mộ của Taeyeon đến từ Trung Quốc. Tôi muốn biết Taeyeon hiện giờ thế nào rồi ạ? Hy vọng PD sẽ trả lời tin nhắn của tôi với ạ!)

Dòng tin nhắn xác nhận tình hình hiện tại của Taeyeon sau sự ra đi đột ngột của người bố vào ngày 9/3

Đáp lại lời nhắn, vị PD của chương trình đã lên tiếng xác nhận tình hình hiện tại của Taeyeon:

"She's all right but so sad. I said cheer up. Don't worry" (tạm dịch: Cô ấy hiện tại đã ổn hơn nhưng vẫn còn rất buồn. Tôi sẽ cổ vũ cho cô ấy, bạn đừng lo lắng)

Nhận được thông báo về tình hình của Taeyeon, fan hâm mộ này không quên gửi lời cảm ơn đến vị PD luôn đồng hành cùng Taeyeon trong chương trình Petionista Taengoo và chia sẻ những lời nhắn động viên đến nữ nghệ sĩ đang trải qua cú sốc sau sự ra đi bất ngờ của người bố thân yêu.

Taeyeon trong chương trình du lịch cùng thú cưng "Petionista Taengoo"

Taeyeon là nữ nghệ sĩ xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng đình đám SNSD. Hiện tại, Taeyeon là một trong những nữ ca sĩ có sự nghiệp solo thành công nhất tại làng giải trí Kpop. Ngày 9/3 vừa qua, theo dự kiến Taeyeon sẽ chính thức có màn trở lại sàn đấu âm nhạc với sản phẩm mang tên "HAPPY".

Thế nhưng một sự việc không may đã xảy ra, người bố thân thiết của Taeyeon bất ngờ ra đi sau một cơn đau tim khiến các kế hoạch trước đó bị hoãn lại.

Taeyeon hiện tại đã hoãn lịch comeback ca khúc "HAPPY" để lo liệu hậu sự cùng gia đình

Taeyeon được biết đã trở về bên gia đình để cùng mẹ, anh trai và em gái lo liệu hậu sự cho người bố xấu số. Taeyeon từng được xác nhận mắc chứng bệnh trầm cảm thế nên những sự việc đau lòng liên tiếp đổ ập vào nữ ca sĩ khiến fan hâm mộ của cô vô cùng lo lắng.

Những lời động viên, ủng hộ và cổ vũ Taeyeon được mọi người nhắn gửi đến nữ ca sĩ thông qua các nền tảng mạng xã hội trực tuyến trong những ngày qua với mong muốn Taeyeon sẽ cố gắng vượt qua nỗi buồn.

Thiên Trúc