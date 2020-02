Tin mới nhất vụ thi thể trong vali thả trôi sông Hàn ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng thông tin thêm, người tung tin thất thiệt về vụ án để câu like trên mạng xã hội cũng bị triệu tập, xử lý.

Tiếp tục làm rõ đồng phạm

Ngày 15/2, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với Xiao Qui Ping (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ngày 7/2, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Xiao Qui Ping nghi phạm giết chết nữ đồng hương Bao Dan Ping (1990, Quảng Đông, Trung Quốc) xảy ra tại Đà Nẵng.

Vào sáng sớm ngày 7/2, thi thể không còn nguyên vẹn của Bao Dan Ping được người dân phát hiện trong vali trôi trên sông Hàn. Nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng huy động một số lượng lớn công an TP và các quận huyện vào cuộc điều tra. Xác định nạn nhân là người nước ngoài, ngay lập tức, khi tìm thấy phần đầu nạn nhân, hình ảnh khuôn mặt được các điều tra viên chụp hình để phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08, Công an TP Đà Nẵng) xác minh nhân thân.

Đồng thời, an ninh sân bay Đà Nẵng phối hợp quét dữ liệu để truy tìm, xác định mối quan hệ của nạn nhân. Với các biện pháp nghiệp vụ, hết sức nhanh chóng, đến 11h ngày 7/2, đối tượng Xiao Qui Ping bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ tại căn nhà mà nghi phạm thuê ở nằm trên đường Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn liên quan đến nợ nần và cờ bạc. Sau khi nhập cảnh vào Đà Nẵng, nghi phạm và nạn nhân có thỏa thuận về việc góp tiền đánh bài tại một sòng bài ven biển Đà Nẵng với điều khoản chia đều tiền thắng-thua. Trong các ngày 4 và 5/2, nạn nhân có đưa cho nghi phạm 61.000 USD để đánh bài nhưng đã thua hết. Lúc này, Bao Dan Ping đòi lại số tiền đã góp nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều ngày 6/2, nạn nhân đến nhà Xiao Qui Ping thuê đòi lại tiền. Tại đây 2 bên đã xảy ra xô xát. Nghi phạm đã dùng dây thừng siết cổ và giết chết người phụ nữ đồng hương. Sau đó, đối tượng này đã dùng dao phân xác nạn nhân bỏ vào vali và bao rác. Trong đêm, nghi phạm dùng xe máy chở thi thể nạn nhân vứt xuống sông Hàn.

Riêng đối với người yêu của nghi phạm Xiao Qui Ping, Đại tá Trần Mưu cho biết: Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tạm giữ giấy tờ, giám sát tại nơi cư trú để tiếp tục điều tra làm rõ vai trò đồng phạm của cô gái trong vụ án giết người chấn động này.

Xử lý người tung tin thất thiệt

Cũng trong ngày 15/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.Đ (23 tuổi), là quản trị viên trang fanpage “Tin Nóng Đà Nẵng” theo Nghị định 174 của Chính phủ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào ngày 7/2, nam thanh niên này đã sao chép và đưa thông tin kết quả điều tra lên trang “Tin Nóng Đà Nẵng” để câu like (lượt người thích). Điều đáng nói, đi kèm nội dung là hình ảnh một cô gái còn rất trẻ, được cho là nạn nhân Bao Dan Ping.

Nội dung thông tin này, thu hút sự quan tâm và share (chia sẻ) trên mạng xã hội. Qua xác minh, PA83 xác định cô gái trẻ trong trang Facebook nói trên là L.M.T (20 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, không phải là nạn nhân liên quan đến vụ án. Sự việc gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống bản thân chị T. và gia đình.

Sau khi biết bài viết mình đăng tải không đúng sự thật, Đ. đã khóa trang để trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác truy tìm, xử lý. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Đà Nẵng đã tìm ra người đưa tin thất thiệt.

Tại cơ quan công an, N.T.Đ khai nhận hiện tại đang là sinh viên theo học một trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Phòng PA83, Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm của N.T. Đ. Mức xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng theo quy định.

