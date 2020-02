Tiêu diệt Tuấn 'khỉ' - kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi

Một nguồn thông tin cho hay, khuya 13/2, Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “khỉ”, SN 1987) - nghi can bắn chết 5 người tại sòng bạc ở huyện Củ Chi vừa bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt.

Nghi phạm Tuấn bị lực lượng trinh sát của Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM phục kích, vây bắt tại khu vực Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, tiếp giáp huyện Củ Chi - cách nơi nghi can gây án khoảng 10km.

Nguồn thông tin nói rõ, trong quá trình vây bắt, Tuấn "khỉ" đã chống trả buộc cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt lúc 23h30 phút.

Ngoài ra, tại hiện trường cảnh sát đưa đi 1 người tình nghi có liên quan đến hoạt động ẩn náu, trốn chạy của Tuấn “khỉ” trong những ngày qua, nhưng chưa nói rõ danh tính người này. Đối tượng bị áp giải rời hiện trường bằng xe gắn máy.

Vào lúc 0h30 sáng 14/2, nguồn tin cho hay thi thể Tuấn 'khỉ' vẫn còn ở hiện trường; các lực lượng chức năng đang tiếp tục các thủ tục khám nghiệm.

Tuyến đường Đỗ Văn Dậy, đoạn qua cầu Xáng, huyện Hóc Môn bị lực lượng chức năng phong tỏa chặt ngay từ 22h30.

1h15: Hàng nghìn người dân tò mò vẫn tập trung theo dõi. Công tác khám nghiệm hiện trường, đang được tiếp tục.

Trước đó như VietNamNet đã thông tin, nghi phạm Tuấn được xác định là cán bộ công an, đang công tác tại nhà tạm giữ Công an Q.11 với cấp bậc Thượng úy.

Do mâu thuẫn cờ bạc, chiều mùng 5 Tết (tức 29/1) Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đến sòng bạc tại vườn nhãn ở đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, Tuấn xả súng AK khiến 4 người chết và 1 người bị thương, rồi cướp xe SH tẩu thoát.

Tuấn thực hiện thêm 2 vụ cướp xe khác ngay trong chiều mùng 5 và rạng sáng mùng 6 tết. Trong đó có vụ bắn chết người ở đường Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Theo thông tin sơ bộ, khi xả súng vào sòng bạc, Tuấn “khỉ” cướp 1 xe SH bên trong có 1 tỷ đồng; trong hành trình tháo chạy Tuấn nhờ bạn thân là Phạm Thanh Tâm cất giữ dùm.

Hai đối tượng Lê Quốc Minh (SN 1993, em họ) và Phạm Thanh Tâm (tức Tý Ba Dòm, SN 1987, là bạn thân của Tuấn, đều ngụ huyện Củ Chi) sau đó cũng bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra và chưa thông tin chi tiết về vụ việc nói trên.

Phước An - Thanh Tùng