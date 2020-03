Tiếp tục truy tố hot girl Ngọc Miu và trùm ma túy Văn Kính Dương

Ngày 3/3, TAND TP.HCM cho biết vừa nhận cáo trạng và hồ sơ vụ án “Sản xuất trái phép chất ma túy”; “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Trốn khỏi nơi giam giữ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, do Văn Kính Dương (39 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu.

Liên quan tới vụ án này có vợ “hờ” của Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu).

Đặc biệt, 2 đồng phạm của Dương là Lê Văn Mang (33 tuổi, quê Cà Mau) và Phạm Bảo Quân (37 tuổi, ngụ Hà Nội) trước đó bị truy tố và xét xử về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tuy nhiên, quá trình điều tra lại, Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” của Quân và Mang là hệ quả tất yếu của hành vi “Sản xuất trái phép chất ma túy” nên CQĐT quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với hai bị can này.

Về tội danh của hot girl Ngọc Miu, số tiền các bị can thu lợi bất chính và các loại hóa chất thu giữ được trong quá trình điều tra, CQĐT cho rằng đã được làm rõ nên không điều tra thêm.

Trước đó, tháng 5/2019, sau 2 ngày xét xử, do thấy nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án.

Theo điều tra, năm 2008, Văn Kính Dương bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) phạt 5 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Đang thi hành án, ngày 11/10/2008, Dương vẫn có hành vi tàng trữ ma túy nên gã phải lãnh thêm 7 năm tù nữa.

Rạng sáng ngày 4/11/2010, tại buồng giam số 4 (nhà giam K1, trại giam Công an tỉnh Thanh Hóa) Văn Kính Dương cùng 4 bạn tù cưa song sắt ô cửa, vượt hàng rào thép gai trốn thoát.

Một thời gian sau, 2 phạm nhân bị bắt lại, riêng Dương và một đối tượng nữa bặt vô âm tín và bị truy nã.

Trốn chạy vẫn trở thành ông trùm

Dương bỏ trốn vào TP.HCM lấy tên giả là Trần Ngọc Hiếu rồi thuê căn hộ tại khu dân cư biệt lập, cao cấp, gần nơi ở của nhiều quan chức ngoại giao để sản xuất, mua bán trái phép ma túy.

Tháng 6/2016, Dương quen “Tom” (không rõ lai lịch) ở một vũ trường. Sau đó, cả hai thống nhất sản xuất ma túy đá, cung cấp cho các đầu nậu. Tom là người cung cấp nguyên liệu sản xuất.

Dương cho đàn em thuê biệt thự, mua hóa chất để nghiên cứu, pha trộn các hợp chất hóa học, sản xuất ma túy đá. Nhằm tránh bị phát hiện, chúng liên tục thay đổi địa điểm sản xuất ở TP.HCM, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và Đồng Nai.

Dương từng bước trang bị hệ thống máy tự động để sản xuất ma túy chuyên nghiệp. Cứ sau 1 mẻ hàng ra lò, Dương chuyển xưởng sản xuất. Mỗi lần di chuyển, băng nhóm này đều xóa hết mọi dấu vết. Sau khi sử dụng chai lọ dùng để sản xuất, Dương lệnh cho đàn em chở xuống Đồng Tháp phi tang.

"Tay chân" trong đường dây của Dương có Nguyễn Đức Kỳ Nam (anh họ của Dương) chuyên nghiên cứu sản xuất ma túy; Nguyễn Đắc Huy (em họ của Dương), quản lý phân phối hàng cho các đại lý miền Bắc.

Đặc biệt, 'hot girl' Vũ Hoàng Anh Ngọc (tự Miu) khá nổi tiếng cũng tham gia đường dây này. Là bạn gái của Dương, Ngọc Miu giúp gã trữ ma túy ở các căn hộ thuê để phân phối cho các đại lý.

Về phía Dương, gã chỉ đạo trực tiếp nhưng không lộ diện nhiều, chủ yếu chỉ giao tiếp qua mạng xã hội, các hệ thống camera an ninh đặt ở khắp nơi.

Từ nguồn tin tố giác của quần chúng, Thiếu tướng Phan Anh Minh (nguyên Phó giám đốc Công an TP.HCM) trực tiếp chỉ đạo Công an TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh theo dõi, đánh úp, bắt gọn băng nhóm này.

Thanh Phương