Tiếp tục truy lùng, mở sang cả Tây Ninh vụ nghi can bắn chết 5 người

Trong diễn biến từ trưa đến chiều nay, các lực lượng ít dần tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM, nơi hôm qua nghi là trọng điểm nghi can Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) có thể lẩn trốn.

Theo đánh giá của ngành chức năng, khả năng nghi can Tuấn đã lẩn trốn sang địa bàn khác.

Hiện tại các lực lượng được bố trí đều ở các xã tại Củ Chi và khu vực giáp ranh các tỉnh lân cận.

Công an các tỉnh như: Bình Dương, Long An, Tây Ninh... khi nhận thông báo của Công an TP.HCM về đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã cắt cử lực lượng tăng cường tuần tra, giám sát.

Sáng nay, lực lượng quân đội cũng đến hiện trường vây bắt nghi can Lê Quốc Tuấn ở Củ Chi để hỗ trợ lực lượng công an.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, cơ quan này đã tăng cường lực lượng tuần tra, hỗ trợ truy bắt nghi can, đồng thời cảnh báo cho người dân, đề nghị cảnh giác khi phát hiện đối tượng.

Công an tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo công an thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng, phát hàng trăm tờ rơi về thông tin nhận dạng của đối tượng Lê Quốc Tuấn.





Như tin đã đưa, vì thua bạc, chiều mùng 5 Tết, nghi can Tuấn đi cùng Lê Quốc Minh (tức Minh Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) xả súng AK vào sòng bạc tổ chức tại vườn nhãn thuộc đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi khiến 4 người chết và 1 người bị thương.

Quá trình tháo chạy và lẩn trốn, nghi can Tuấn còn gây ra 2 vụ cướp xe máy, trong đó có vụ bắn chết 1 người ở Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Công an TP.HCM tối qua (mùng 6 Tết) đã phát đi lệnh truy nã đặc biệt nghi phạm Lê Quốc Tuấn.





Thông báo của Công an có mô tả, Lê Quốc Tuấn cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp. Các vật chứng cần truy tìm cùng là xe máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, BS: 59Y2-301.98; xe máy hiệu Wave màu xanh BS: 59X2-595.12. Khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất, hoặc cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (ở 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1; điện thoại: 069.3187.414 và 0909.626.363).

Thanh Tùng