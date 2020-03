Tiền nước hộ gia đình tăng vọt gấp trăm lần, xí nghiệp nước sạch Hoàng Mai nói gì?

Mới đây, anh Nguyễn Mạnh C. (ở phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh việc gia đình nhận được thông báo từ Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai cho thấy: từ ngày 7/2-6/3, gia đình anh C. đã sử dụng hết 592 khối nước, tổng số tiền là 10.544.394 đồng.

Ngay sau khi nhận tin, gia đình anh C. vô cùng "sốc", bởi từ trước tới nay cả nhà anh chưa bao giờ dùng hết số nước nhiều đến như vậy, bình thường mỗi tháng chỉ hết khoảng hơn 60.000 đồng, tháng cao nhất chỉ hết hơn 130.000 đồng.

Theo hình ảnh chụp tin nhắn thông báo tiền nước hàng tháng do Công ty Nước sạch Hà Nội gửi cho khách hàng, lượng nước và số tiền nước tiêu thụ của gia đình anh C. trong một số tháng gần đây cụ thể như sau:

Tháng 8/2019 tiêu thụ 7m3, số tiền 48.083 đồng;

Tháng 9/2019 tiêu thụ 9m3, số tiền 61.821 đồng;

Tháng 10/2019 tiêu thụ 9m3, số tiền 61.821 đồng;

Từ 07/12/2019 đến 06/01/2020 tiêu thụ 9m3, số tiền 61.821 đồng;

Từ 07/01/2020 đến 06/02/2020 tiêu thụ 18m3, số tiền 133.568 đồng;

Từ 07/02/2020 đến 06/3/2020 tiêu thụ 592m3, số tiền 10.544.394 đồng;

Trước sự việc này, anh C. đã gửi đơn phản ánh lên Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai đề nghị xác minh làm rõ để giải quyết.

Chiều 11/3, trao đổi với PV, ông Trần Đình Chiến, Trưởng phòng tổ chức hành chính - thanh tra Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên của đơn vị đã trực tiếp xuống tại gia đình anh C. để kiểm tra, xác minh.

Ông Chiến cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi đã trao đổi với gia đình anh C. để nắm bắt thông tin. Ban đầu, xí nghiệp đã cùng với gia đình anh C. thống nhất phương án kiểm tra đồng hồ đo thể tích nước ở nhà máy. Khi kiểm tra, đồng hồ đo nước vẫn hoạt động bình thường đúng theo tiêu chuẩn”.

Nói về việc thanh toán hóa đơn sử dụng nước của nhà anh C. hết 592m3, ông Chiến khẳng định: “Xí nghiệp vẫn đang cùng với gia đình anh C xác minh, làm rõ thêm. Trong thời gian xác minh, khi chưa có kết luận nguyên nhân thì gia đình anh C. không phải đóng khoản tiền hơn 10 triệu đồng này. Khi có kết quả xác minh thì ai sai người đó phải chịu”.

Trước thông tin khách hàng phản ánh về việc nhân viên chốt số nước “gợi ý” chỉ đóng nửa số tiền 10,5 triệu đồng, ông Chiến cho biết: “Đơn vị đã nắm được thông tin này và chúng tôi cũng đang trong quá trình xác minh. Chúng tôi cũng đã nhận được một đoạn băng ghi âm gia đình anh C. cung cấp về việc này.

Việc chốt số đồng hồ đo nước của các hộ dân ở khu vực trên do một phụ nữ phụ trách, nhưng trong đoạn ghi âm đề nghị ộp tiềnlại có tiếng của nam giới.

Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu nữ nhân viên tường trình sự việc. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhân viên sai đến đâu chúng tôi sẽ cho xử lý đến đó”.

Sông Yên