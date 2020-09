Khởi tố nhân viên trộm 455 lượng vàng trong 6 năm liền icon

Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, TP Hội An, Quảng Nam) về tội “trộm cắp tài sản”.