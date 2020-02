Thực hư TP Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2025, thành 4 quận ở trên Facebook

Từ ngày 10/2 đến nay, trên mạng xã hội Facebook xôn xao đưa thông tin "thành phố Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2025 và chia thành 4 quận" gồm quận 01, quận 02, quận 03 và quận 04.

Thông tin còn chỉ ra chi tiết các phường sẽ gộp lại thành từng quận như "Quận 01 - Quận Vỹ Dạ: phường Vỹ Dạ, Xuân Phú, An Đông, Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Thủy Vân và Phú Thượng", "Quận 02 - Quận Ngự Bình: phường An Cựu, An Tây, Phước Vĩnh, Trường An, phường Đúc, Thủy Xuân, Thủy Biểu và Thủy Bằng”;

“Quận 03 – Quận Nội Thành: phường Thuận Thành, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Phú Thuận, Kim Long, Hương Long và Hương Hồ” và “Quận 04 – Quận Gia Hội: phường An Hòa, Hương Sơ, Phú Bình, Phú Hòa, Phú Cát, Phú Hiệp, Phú Hậu và Hương Vinh”.

Thông tin được đưa lên trên mạng Facebook đã nhận được nhiều lượt like, chia sẻ và bình luận trái chiều của cộng đồng mạng. Nhiều người hồ hởi khi Huế sẽ là TP trực thuộc Trung ương, qua đó sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển; nhưng cũng có nhiều người hoài nghi về việc này.

Trao đổi với PV Infonet, ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, thông tin TP Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 và chia thành 4 quận như đăng trên mạng Facebook là không chính xác.

Hiện, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tập trung vào việc xây dựng bộ tiêu chí cho đô thị có tính chất đặc thù về di sản và tổ chức thực hiện sau khi được Trung ương thông qua, chưa bàn đến việc phân chia địa giới hành chính.

Trước đó, ngày 10/12/2019, Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về việc xây dựng Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Nghị quyết đưa ra mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Đến năm 2030, Thừa Thiên - Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu. Một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên - Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

