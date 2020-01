Thủ tướng Nga Medvedev từ chức, toàn bộ chính phủ sẽ giải thể

Tại cuộc họp, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, trong thông điệp Liên bang vừa được Tổng thống tuyên bố, đã nêu ra một số “thay đổi căn bản” đối với Hiến pháp Nga. Những thay đổi này, khi được thông qua, sẽ tạo ra những đổi thay lớn, không chỉ đối với một số điều trong Hiến pháp, mà còn đối với sự cân bằng quyền lực về tổng thể.

“Các thay đổi này, sau khi được thông qua và rất có thể sẽ xảy ra theo sau quá trình thảo luận, như đã nói sẽ tạo ra những sự thay đổi lớn không chỉ với một số điều khoản của hiến pháp mà toàn bộ cán cân quyền lực. Trong bối cảnh này, Chính phủ Liên bang Nga nên tạo điều kiện cho Tổng thống đưa ra mọi quyết định cần thiết. Tôi tin rằng đó là điều đúng đắn, và theo Điều 117 Hiến pháp Liên bang Nga, Chính phủ Nga sẽ giải tán”, Thủ tướng Medvedev nói.

Tổng thống Putin đã cám ơn Thủ tướng Medvedev vì những cống hiến trong công việc và đề nghị ông Medvedev cùng nội các duy trì vị trí cho tới khi chính phủ mới được thành lập.

“Về phần mình, tôi cũng muốn cảm ơn các ngài về tất cả những gì đã được hoàn thành trong giai đoạn làm việc chung của chúng ta. Tôi muốn bày tỏ sự hài lòng với những kết quả đã đạt được”, Tổng thống Putin nói.

Đồng thời, Tổng thống Putin đã đề nghị ông Medvedev đảm nhận vị trí Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga, một cơ quan cố vấn các vấn đề an ninh cho Tổng thống. Ông Medvedev đã chấp nhận lời đề nghị của ông Putin giữ chức vụ này, với nhiệm vụ giám sát các vấn đề an ninh và quốc phòng.

Trước đó, trong số các đề xuất của mình trong bản thông điệp, ông Putin đưa ra đề nghị tăng thêm vai trò của Quốc hội. Theo kế hoạch của ông Putin, Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, sẽ được trao quyền bổ nhiệm thủ tướng và các thành viên chính phủ. Ông Putin cũng đề xuất trao một quy chế phù hợp cho Hội đồng Nhà nước, một cơ quan tham vấn do Tổng thống làm Chủ tịch cùng các thành viên gồm một số bộ trưởng, đại diện quốc hội, lực lượng thực thi pháp luật. Hội đồng Nhà nước có chức năng hỗ trợ người đứng đầu nhà nước vạch ra những quyết định quan trọng nhất về an ninh quốc gia.

Thanh Bình (lược dịch)