Thủ tướng Đức tự cách ly, TT Mỹ kích hoạt lực lượng Vệ binh Quốc gia vì Covid-19

Mỹ kích hoạt Vệ Binh Quốc gia tại 3 bang ‘tâm dịch’

Mỹ hiện ghi nhận hơn 33.000 ca nhiễm và ít nhất 400 trường hợp tử vong, trải dài trên khắp các bang và vùng lãnh thổ của nước này. Hiện tại, đã có ít nhất 8 bang của Mỹ ban bố lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà, ngoại trừ các trường hợp cần thiết.

Hôm 23/3, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã kích hoạt lực lượng Vệ binh Quốc gia tại các bang New York, California và Washington, các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Ngoài ra, ông cũng đã thông qua việc ban bố tình trạng thảm họa ở New York và Washington, và cho biết lệnh tương tự ở California cũng sẽ sớm được thông qua.

Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp

Tây Ban Nha vừa thông báo sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp ở nước này thêm 15 ngày, Thủ tướng Pedro Sanchez thông báo khi số người tử vong tăng cao. Hôm 22/3, nước này ghi nhận thêm 394 trường hợp tử vong do virus chỉ trong vòng 24 giờ, đưa tổng số người chết lên 1.756.

Ngoài ra, Thủ tướng Sanchez cũng thông báo lệnh cấm bay kéo dài 30 ngày đối với tất cả các chuyến bay thuộc dạng không cấp thiết xuất phát từ Tây Ban Nha, bắt đầu từ 12h đêm ngày 22/3.

Thủ tướng Đức tự cách ly, cấm tụ tập trên 2 người

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ ngay lập tức tự cách ly tại nhà, sau khi một bác sĩ tiêm vắc-xin cho bà hôm 20/3 được chẩn đoán dương tính với virus Sars-CoV-2. Phát ngôn viên của Thủ tướng, ông Steffen Seibert cho biết bà sẽ liên tục được xét nghiệm thử virus, vì kết quả xét nghiệm trong giai đoạn đầu này sẽ không cho kết quả chính xác.

Trong nỗ lực đối phó với đại dịch ở Đức, nước này đã áp dụng luật “cấm tiếp xúc” thay vì phong tỏa toàn bộ đất nước – bà Merkel cho biết. Theo đó, Đức sẽ cấm mọi sự gặp gỡ, họp mặt với nhiều hơn 2 người và luật “khoảng cách tối thiểu” từ 1,5 đến 2 mét sẽ được áp dụng. Các cuộc họp nhóm giờ đây sẽ là phạm pháp và những người vi phạm sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, các nhà hàng, tiệm cắt tóc và tiệm xăm cũng sẽ bị đóng cửa.

Hiện Đức ghi nhận 24.873 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 94 người tử vong.

Số người tử vong ở Pháp tiếp tục tăng

Đã có thêm 112 người tử vong do virus corona chủng mới hôm 22/3 tại Pháp, đưa tổng số người chết tại nước này lên 674, trong số 16.044 ca nhiễm – Bộ trưởng Y tế Pháp thông báo. Đây là con số giống với mức tăng trước đó hôm 21/3, con số đã đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này. Tối hôm 22/3, Quốc hội Pháp đã thông qua luật tình trạng khẩn cấp, qua đó cung cấp cơ sở pháp lý cho các biện pháp hiện đã được chính phủ Pháp áp dụng để hạn chế sự lây lan của virus Sars-CoV-2.

Thêm 651 người tử vong ở Italy

Số người chết do virus corona chủng mới đã tăng 651 người trong vòng 24 giờ qua tại Italia, lên con số 5.476 – theo cơ quan bảo vệ dân sự Italy. Đây là mức tăng thấp hơn so với 24 giờ trước đó, nhưng vẫn nhiều hơn 13,5% so với hôm 21/3. Tổng số ca nhiễm tại nước này đã tăng 5.560 ca lên 59.138, cũng là mức tăng thấp hơn so với ngày trước đó. Hôm 22/3, Viện Y tế Quốc gia Italy cũng cho biết có tới 4.826 ca nhiễm ở nước này là các nhân viên y tế, và liệt kê danh sách 18 bác sĩ đã tử vong. Như vậy, các nhân viên y tế chiếm khoảng 9% các trường hợp nhiễm bệnh tại Italy.

Anh áp dụng “biện pháp che chắn” cho người có rủi ro cao

1,5 triệu người thuộc diện có rủi ro cao về mặt sức khỏe đã được lệnh ở trong nhà trong vòng 12 tuần tới để giúp bảo vệ họ khỏi virus Sars-CoV-2. Bộ trưởng Cộng đồng Robert Jenrick cho biết chính quyền sẽ viết thư cho những người được xác định thuộc diện này để đề nghị giúp đỡ họ trong việc giữ khoảng cách với xã hội, bao gồm việc cung cấp thực phẩm để họ không phải ra khỏi nhà.

Hiện nước Anh ghi nhận 5.741 ca nhiễm với 281 người tử vong. Hôm 22/3, Thủ tướng Boris Johnson nhận định rằng tình hình ở Anh “chỉ còn đi sau Italy 2 hoặc 3 tuần”.

Hy Lạp ban bố lệnh cấm di chuyển

Hy Lạp là quốc gia châu Âu mới nhất ban bố lệnh cấm đi lại với những mục đích không cấp thiết, áp dụng trên toàn đất nước bắt đầu từ 6h sáng ngày 23/3 (giờ địa phương). Lệnh này cũng gần như tương đương với lệnh phong tỏa ở Italia và Pháp, khi người dân chỉ được phép ra ngoài để đi làm, đến siêu thị, bệnh viện hoặc đi khám, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết. Trước đó hôm 22/3, Bộ Y tế nước này thông báo về 94 ca nhiễm Covid-19 mới, đưa tổng số ca dương tính ở nước này lên 624, với 15 trường hợp tử vong.

Anh Thư