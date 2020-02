Thứ trưởng Bộ Công an: Áp dụng các biện pháp, truy bắt bằng được Tuấn "khỉ"

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết vụ án Tuấn “khỉ” nguyên nhân là do mâu thuẫn trong đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm. Hiện đối tượng Phạm Thanh Tâm đã ra đầu thú.

“Qua báo chí, chúng tôi kêu gọi đối tượng Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật” – Trung tướng Lương Tam Quang nói, đồng thời cho biết ngành Công an đang áp dụng tất cả biện pháp cần thiết mà pháp luật cho phép để truy bắt bằng được đối tượng này.

Như các thông tin đã đưa, sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 29/1, người dân khu vực xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) nghe thấy tiếng súng nên chạy đến một sòng bạc vắng vẻ nằm cạnh một chuồng bò gần đó.

Tại đây, người dân bàng hoàng phát hiện 4 người trong sòng bạc nằm chết tại chỗ vì bị trúng đạn, một người nguy kịch. Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm bắn các nạn nhân được xác định là Lê Quốc Tuấn (công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh) đã tẩu thoát trên chiếc SH màu đỏ cướp được.

Đến khuya cùng ngày, người dân lại phát hiện một người đàn ông bị bắn chết và bị cướp tài sản tại khu vực đường tỉnh lộ 15, đoạn gần cầu Bến Nẩy (huyện Củ Chi). Công an đã xác định Lê Quốc Tuấn là thủ phạm gây ra vụ việc này.

Chiều nay (5/2), Công an TP.HCM tiếp tục gửi tới Trung tâm Báo chí Thành phố 3 tấm ảnh của đối tượng bị truy nã là Lê Quốc Tuấn để cung cấp cho các cơ quan báo chí đăng tải, hỗ trợ cho Cơ quan điều tra trong quá trình truy nã đối tượng.

Công an TP đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm. Nếu người dân nào có thông tin về nghi phạm Lê Quốc Tuấn thì không được tùy tiện truy bắt vì đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có súng, mà hãy báo về cơ quan chính quyền gần nhất.

Ngoài ra, người dân có thể báo thông tin của nghi can Lê Quốc Tuấn trực tiếp cho Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM qua số điện thoại 0909.262.363 hoặc Đại tá Lê Ngọc Phương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phía Nam qua số điện thoại 0903.005.261.

N. Huyền