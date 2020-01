Thu dần quân ở Củ Chi, lập nhiều chốt mới lùng kẻ bắn chết 5 người

Trong diễn biến vụ truy lùng đối tượng Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) - nghi phạm bắn chết 5 người, đến chiều tối nay lực lượng Công an dần thu quân tại điểm nóng, là xã Trung An.

Ngoài ra, các khu vực khác vốn 2 ngày qua có lực lượng Công an chốt chặn nghiêm ngặt thì đến chiều tối nay cũng bắt đầu thưa dần, quân số còn ít và nhiều khu vực rút đi hết.

Như vậy, gần hết ngày thứ 3 của cuộc truy lùng nghi phạm Lê Quốc Tuấn, nhưng lực lượng Công an chưa đạt được kết quả và không tìm thấy dấu vết của đối tượng.

Nguồn thông tin tiết lộ, sở dĩ có việc thu quân dần tại địa bàn huyện Củ Chi vì đánh giá nghi phạm Tuấn có thể đã thoát ra khỏi địa bàn khác. Do đó, Công an thu quân dần và sẽ tổ chức cuộc truy lùng theo biện pháp khác, diện rộng hơn.

Lực lượng địa phương hiện vẫn được lệnh đặc biệt chú ý, liên tục rà soát.

Hiện Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng ở khắp các quận, huyện tăng cường rà soát, đặc biệt cảnh giác.

Công an các tỉnh như: Long An, Bình Dương, Tây Ninh… trong những ngày qua đã tổ chức lực lượng tuần tra nghiêm ngặt, nhưng trước diễn biến kẻ đặc biệt nguy hiểm chưa bắt hoặc chưa tiêu diệt được, có khả năng di chuyển sang địa bàn khác thì đã bắt đầu chú ý đặc biệt, rà soát địa bàn 24/24.

Hiện lực lượng Công an sẽ rà soát trên diện rộng và áp dụng nhiều biện pháp khác để truy tìm dấu vết của nghi phạm Tuấn.

Như đã thông tin, Lê Quốc Tuấn đã thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp, trong đó có 2 vụ nổ súng khiến 5 người chết và 1 người bị thương.

Công an xác định, Tuấn là kẻ đặc biệt nguy hiểm khi trốn chạy có súng AK và ngoài ra người trong ngành Công an, mang cấp bậc thượng úy, có am hiểu ít nhiều về nghiệp vụ nên quá trình truy lùng chắc chắn không dễ dàng.

Phước An - Trương Thanh Tùng